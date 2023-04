Candida auris Sintomi: come si manifesta e come si trasmette

Candida auris è stata isolata per la prima volta in Giappone nel 2009 e progressivamente si è diffusa in tutto il Mondo. Questo fungo è pericoloso ed rappresenta motivo di preoccupazione perché l'infezione si diffonde facilmente, resiste alla terapia farmacologica ed è difficile da trattare. Per più di 1 paziente su 3 con un'infezione invasiva da Candida auris è letale, secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

I funghi (miceti) vivono praticamente ovunque, anche sopra e all'interno del corpo. Le infezioni fungine (o micosi) sono più comuni nelle persone il cui sistema immunitario è indebolito o quando questi patogeni vengono introdotti in aree in cui normalmente non si trovano, come in una ferita.

Come si trasmette

Dove si trova la Candida auris?

Candida auris si presenta spesso come un'infezione del flusso sanguigno, di una ferita o all'orecchio; può anche essere trovata anche nelle urine o nei campioni respiratori, ma il suo significato non è chiaro. Candida auris può sopravvivere a lungo nell'ambiente e resistere ad alcuni disinfettanti comunemente usati.

Candida auris: come si prende?

Candida auris si diffonde attraverso:

Contatto con superfici, attrezzature e dispositivi medici contaminati ;

; Contatto interumano, da persona a persona.

Questo lievito presenta fattori di virulenza e un tropismo per le superfici che lo rendono unico per persistenza nell'ambiente e sulla cute, esaltandone, quindi, la capacità di trasmissione. Nel dettaglio, la Candida auris può colonizzare la pelle per più mesi e può vivere a lungo sulle superfici. Il sequenziamento del suo genoma ha portato ad appurare che nelle stanze dove erano ricoverati i pazienti colpiti dall'infezione, il fungo era presente non solo sul materasso, sul comodino e sulla testiera del letto dei pazienti, ma anche su altri arredamenti della stanza e persino sul davanzale. I test preliminari suggeriscono che alcuni disinfettanti comunemente usati per sanificare gli ambienti ospedalieri, potrebbero essere inefficaci nell'eradicare il patogeno dall'ambiente. Al momento, sembrano essere efficaci, invece, i disinfettanti utilizzati per debellare le spore di Clostridium difficile e la combinazione di agenti antifungini e composti fenolici. Per questi motivi, l'uso di precauzioni da contatto per prevenire la trasmissione sono una parte fondamentale della strategia di controllo della diffusione, così come rigorosa attenzione all'igiene delle mani, la decontaminazione cutanea del paziente e la pulizia accurata della stanza. Nota: la Candida auris può formare biofilm, quindi può avere quindi una ridotta suscettibilità ai comuni disinfettanti, come perossido di idrogeno e clorexidina.

Candida auris: chi è a rischio di infezione?

Attualmente, il rischio di contrarre la candidosi da Candida auris è molto basso per la maggior parte delle persone sane. Ad essere maggiormente a rischio di contrarre un'infezione da Candida auris sono: pazienti nelle strutture sanitarie che sono immunocompromessi, hanno bisogno dispositivi medici invasivi (es. cateteri vescicali, cateteri venosi centrali, tubi per tracheotomia ecc.) o sono già gravemente malati a causa di altre condizioni mediche. In questi contesti, l'implementazione di adeguate misure di prevenzione e controllo delle infezioni è fondamentale. La diagnosi precoce attraverso lo screening dell'agente patogeno è importante anche per frenarne la diffusione.

Potenzialmente, in futuro, l'infezione potrebbe estendersi anche alle fasce sane della popolazione. L'obiettivo attuale della ricerca scientifica è quello di trovare un punto debole di Candida auris per contrastare gli effetti della malattia e prevenirne la diffusione.