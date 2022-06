Cancro del Polmone NON a Piccole Cellule: Cos’è? Sintomi, Cause e Terapia

Il cancro non a piccole cellule è spesso abbreviato come NSCLC , dall'inglese " non-small-cell lung cancer ".

A volte, i pazienti con cancro del polmone non a piccole cellule allo stadio iniziale (cioè di dimensioni ancora ridotte) possono non avere alcun disturbo; in questi casi, il tumore può essere scoperto occasionalmente dopo aver eseguito, ad esempio, una radiografia del torace per altri motivi medici.

Tra le neoplasie maligne del polmone, il cancro non a piccole cellule è la forma più frequente, rappresentando circa l'85% dei casi. Questo tumore origina dai tessuti epiteliali (per questo è anche detto carcinoma ) che rivestono i bronchi ed il parenchima polmonare .

Al microscopio, i tumori del polmone non a piccole cellule possono essere distinti in tre principali varianti istologiche:

Cause

Quali sono le cause del Cancro del Polmone NON a Piccole Cellule?

Il cancro del polmone non a piccole cellule è dovuto alla crescita rapida e incontrollata di alcune cellule epiteliali respiratorie. Questo è il risultato di un'esposizione prolungata ad agenti cancerogeni, i quali agiscono causando molteplici mutazioni. L'accumulo di queste alterazioni genetiche porta eventualmente a un fenomeno neoplastico (nota: è stato calcolato che, al momento della diagnosi clinica, nei carcinomi del polmone si sono verificate da 10 a 20 mutazioni).

Come in altre neoplasie, all'origine del processo tumorale sono implicati oncogeni che:

Stimolano la crescita cellulare (KRAS, c-Myc);

(KRAS, c-Myc); Causano anomalie nella trasduzione del segnale del recettore per i fattori di crescita (EGFR, HER2/neu)

(EGFR, HER2/neu) Inibiscono l'apoptosi (Bcl-2).

Nel corso del tempo, inoltre, possono intervenire mutazioni che inibiscono i geni oncosoppressori (p53), le quali contribuiscono alla proliferazione di cellule anomale.

Fattori di rischio

Fumo di tabacco

Il fumo di tabacco è il fattore predisponente più importante per il cancro del polmone: circa il 90% dei carcinomi si verifica nei fumatori. Il rischio aumenta in base all'età (più si è giovani, maggiore è la predisposizione alla malattia), al numero di sigarette fumate quotidianamente, alla durata di quest'abitudine, all'assenza di filtro e alla tendenza ad aspirare il fumo. Molte delle sostanze individuate nelle sigarette sono potenziali cancerogeni (tra cui idrocarburi aromatici policiclici, nitrosamine, aldeidi e derivati del fenolo), cioè sono in grado, col tempo, di promuovere la trasformazione delle cellule in senso tumorale. Oltre a questi componenti, sono state riscontrate altre sostanze dannose, come l'arsenico, il nichel, le muffe e additivi vari. Il rischio di sviluppare il cancro del polmone non a piccole cellule può ridursi gradualmente nel corso dei 10-15 anni dopo la cessazione dell'abitudine, ma non può mai essere paragonabile a quello dei non fumatori. L'insorgenza del tumore può essere favorita anche dal fumo passivo e, soltanto in una minoranza di casi, la malattia si presenta in chi non ha mai fumato.

Rischi professionali

Alcuni tipi di esposizione industriale aumentano la probabilità di sviluppare il cancro del polmone non a piccole cellule. In particolare, il rischio è più elevato in caso di esposizione all'amianto (o asbesto) e alle radiazioni sul luogo di lavoro, universalmente riconosciute come cancerogene. Un'aumentata predisposizione a sviluppare la malattia si riscontra anche fra i lavoratori esposti al nichel, ai cromati, al carbone, ai gas azotati, all'arsenico, alla silice ed al berillio.

Contaminazione dell'aria

L'inquinamento atmosferico può avere un ruolo nell'attuale aumento di incidenze del cancro del polmone non a piccole cellule. Recentemente, è stata focalizzata l'attenzione soprattutto sui contaminanti dell'aria che possono accumularsi negli ambienti chiusi, come il radon, un prodotto del decadimento di elementi radioattivi naturali presenti nel suolo e nelle rocce, come radio e uranio.

Pregresse condizioni patologiche

Alcuni tipi di cancro del polmone non a piccole cellule (di solito, adenocarcinomi) insorgono vicino ad aree di cicatrizzazione. Queste possono essere causate da infiltrazioni granulomatose (tubercolosi), corpi estranei metallici o ferite precedenti allo sviluppo del tumore. La predisposizione può aumentare anche in presenza di malattie polmonari (come fibrosi e BPCO) e precedenti trattamenti di radioterapia (impiegati, ad esempio, per un linfoma). Il polmone può essere anche la sede di metastasi derivanti da tumori primitivi di altri organi (tra cui pancreas, rene, mammella ed intestino).

Familiarità

Un'anamnesi familiare positiva può aumentare il rischio di sviluppare questa forma di tumore.