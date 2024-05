Cancro del Polmone a Piccole Cellule: cos'è, cause e sintomi

Il cancro del polmone a piccole cellule è caratterizzato spesso da una crescita molto rapida , quindi può diffondere in poco tempo al di fuori del torace , provocando metastasi diffuse. Per questi motivi non è, in genere, aggredibile con la terapia chirurgica.

Il cancro del polmone a piccole cellule è caratterizzato dalla crescita incontrollata di cellule dell' epitelio di rivestimento bronchiale . Detto anche tumore a chicco d' avena o microcitoma , questo carcinoma deve il suo nome alle piccole dimensioni delle cellule tumorali osservabili al microscopio. Il cancro del polmone a piccole cellule è costituito, infatti, da cloni tumorali con scarso citoplasma e margini ben definiti, di forma rotondeggiante od ovalare, talvolta linfocito-simili. Alcuni tipi di SCLC, inoltre, possono presentare elementi fusati o poligonali. Le cellule tumorali si organizzano in gruppi o masse che non mostrano architettura di tipo ghiandolare o squamosa. Alcuni di questi cloni neoplastici presentano, inoltre, granuli di tipo neurosecretorio ( cellule del sistema APUD ). L'evento patogenetico scatenante l'insorgenza del cancro del polmone a piccole cellule è da ricercare nella mutazione dei geni che stimolano la crescita cellulare (cMyc, MYCN e MYCL) e l'inibizione dell'apoptosi (BCL-2). Ulteriori elementi coinvolti sono gli onco-soppressori (p53), la cui inattivazione giustifica la peculiare progressione neoplastica di questo tipo di tumore. In ogni caso, prima di diventare neoplastiche, le cellule epiteliali respiratorie hanno bisogno di una prolungata esposizione ad agenti cancerogeni e di accumulare molteplici aberrazioni genetiche.

Le cellule tumorali possono migrare per via linfatica ai linfonodi o attraverso il flusso sanguigno . In diversi casi, il cancro del polmone a piccole cellule è asintomatico nelle sue fasi iniziali o provoca manifestazioni aspecifiche; a volte, la malattia viene riscontrata accidentalmente nel corso di esami di diagnostica per immagini del torace effettuati per altri motivi.

Il percorso diagnostico deve iniziare da un'accurata anamnesi e da un esame obiettivo completo, per identificare sintomi e segni tipici della malattia. La sensibilità limitata delle radiografie del torace non permette un'identificazione precoce del cancro del polmone a piccole cellule. Pertanto, le alterazioni riscontrate all'esame radiografico (come una massa o un nodulo polmonare solitario , un ingrandimento ilare o un restringimento tracheobronchiale) richiedono ulteriori valutazioni, di solito, con la tomografia computerizzata ( TC ) o la PET -TC (indagine che combina lo studio anatomico della TC con l'imaging funzionale della tomografia ad emissione di positroni ). Le immagini PET possono aiutare a differenziare i processi infiammatori e le lesioni maligne, oltre ad evidenziare la diffusione toracica e la presenza di metastasi a distanza. La diagnosi richiede una conferma citopatologica tramite biopsia percutanea, broncoscopia o chirurgia toracoscopica e successivo esame istologico, cioè lo studio al microscopio del campione prelevato. L'esame citologico dei frammenti di tessuto sospetto così prelevati consente di ricercare le lesioni cellulari tipiche del cancro del polmone a piccole cellule.

Trattamento

Trattamento del Cancro del Polmone a Piccole Cellule

A qualunque stadio, il tumore del polmone a piccole cellule è inizialmente sensibile al trattamento, ma le risposte sono spesso di breve durata.

L'approccio più efficace nel prolungare la sopravvivenza e migliorare la qualità della vita dei pazienti prevede il ricorso a radioterapia e/o chemioterapia.

In genere, la chirurgia è indicata solamente in casi selezionati e si effettua molto raramente. Considerate le caratteristiche del cancro del polmone a piccole cellule, infatti, questo approccio non ha alcun ruolo nel trattamento, sebbene la resezione dell'area del polmone coinvolta possa essere risolutiva nei casi in cui il paziente presenti un piccolo tumore focale senza diffusione (come, ad esempio, un nodulo polmonare solitario).

Per quanto riguarda il trattamento di questo tipo di tumore del polmone, le terapie biologiche basate su farmaci che hanno un preciso bersaglio molecolare sono ancora in fase di studio.

Chemioterapia e radioterapia

La strategia chemioterapica utilizzata solitamente per il cancro del polmone a piccole cellule prevede una combinazione di etoposide ed un composto del platino (cisplatino o carboplatino). Possono essere usati anche protocolli terapeutici con inibitori della topoisomerasi (irinotecano o topotecano), alcaloidi della vinca (vinblastina, vincristina e vinorelbina), farmaci alchilanti (ciclofosfamide e ifosfamide), doxorubicina, taxani (docetaxel e paclitaxel) e gemcitabina.

Nella malattia in stadio limitato, la radioterapia in associazione alla chemioterapia migliora ulteriormente la risposta. In alcuni casi, l'irradiazione cranica dovrebbe essere presa in considerazione per prevenire le metastasi cerebrali. Il rischio di micrometastasi al sistema nervoso centrale entro 2-3 anni dall'inizio del trattamento risulta infatti elevato e, purtroppo, la chemioterapia non riesce ad attraversare la barriera emato-encefalica.

Nei casi più avanzati, il trattamento si basa sulla chemioterapia, piuttosto che sulla radioterapia, sebbene quest'ultima venga spesso usata a scopo palliativo (cioè per ridurre i sintomi), in presenza di metastasi alle ossa o cervello.

Non è ancora chiaro se la sostituzione dell'etoposide con gli inibitori della topoisomerasi (irinotecano o topotecano) possa migliorare la sopravvivenza. Questi farmaci da soli o in associazione con altri sono normalmente usati nella malattia refrattaria e nel cancro recidivo ad ogni stadio.