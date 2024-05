Qual è la Terapia per il Cancro al Colon? Si può guarire?

La massa tumorale è penetrata oltre la mucosa intestinale e interessa lo strato di cellule muscolari lisce sottostante (la cosiddetta tonaca muscolare ). Come accade allo stadio A, non coinvolge mai alcun linfonodo .

In cosa consiste la Terapia Chirurgica?

Lo stadio di un tumore al colon incide sulla terapia chirurgica nel seguente modo:

Le neoplasie allo stadio A, B e talvolta C sono completamente asportabili, pertanto il trattamento chirurgico consiste nella rimozione del tumore e degli eventuali linfonodi regionali contaminati.

La possibilità di asportare il tumore permette l'eradicazione della malattia ed è alla base di un'ipotetica guarigione.

e degli eventuali linfonodi regionali contaminati. La possibilità di asportare il tumore permette l'eradicazione della malattia ed è alla base di un'ipotetica guarigione. Di contro, le neoplasie allo stadio C non rientranti nella precedente casistica e tutte quelle allo stadio D non sono completamente asportabili, a causa delle metastasi; di conseguenza, il trattamento chirurgico consiste soltanto in interventi con finalità sintomatica e palliativa.

L'impossibilità di asportare in modo completo il tumore non permette l'eradicazione della malattia e il raggiungimento della guarigione.

Terapia chirurgica per il Tumore al Colon ai primi stadi

In presenza di tumori al colon allo stadio A limitati alla mucosa intestinale, i possibili approcci chirurgici sono due, entrambi minimamente invasivi: la cosiddetta resezione endoscopica della mucosa e la rimozione tramite tecnica laparoscopica.

Resezione endoscopica della mucosa : è una colonscopia particolare, durante la quale il chirurgo operante munisce il colonscopio (ossia l'endoscopio per la colonscopia) di uno speciale microbisturi, che poi impiega come mezzo di asportazione della massa tumorale e della mucosa intestinale interessata.

Anche se non è una vera e propria pratica chirurgica, i medici la considerano comunque tale.

: è una particolare, durante la quale il chirurgo operante munisce il (ossia l'endoscopio per la colonscopia) di uno speciale microbisturi, che poi impiega come mezzo di asportazione della massa tumorale e della mucosa intestinale interessata. Anche se non è una vera e propria pratica chirurgica, i medici la considerano comunque tale. Rimozione tramite tecnica laparoscopica : la tecnica laparoscopica o laparoscopia è l'approccio chirurgico che permette al medico operante di accedere alla cavità addomino-pelvica e agire sugli organi ivi contenuti, attraverso la realizzazione di, al massimo, 3 piccole incisioni della pelle.

Grazie alla tecnica laparoscopica, il chirurgo operante è in grado di rimuovere quasi esclusivamente la massa tumorale; dell'intestino sano, infatti, asporta soltanto la mucosa e poco altro.

In genere, la rimozione della massa tumorale tramite tecnica laparoscopica rappresenta un'alternativa alla resezione endoscopica della mucosa, quando quest'ultima è impraticabile.

Curiosità Il caratteristico strumento usato durante la laparoscopia è il cosiddetto laparoscopio: si tratta di un oggetto tubulare, simile a una cannuccia per bere, che, grazie a una telecamera e una fonte luminosa, permette di visionare su un monitor la cavità addomino-pelvica (chiaramente una volta introdotto all'interno di quest'ultima, attraverso una delle 3 piccole incisioni).

Terapia chirurgica per il Tumore al Colon agli stadi intermedi

In presenza di tumori al colon allo stadio B e tumori al colon allo stadio C ritenuti curabili, la terapia chirurgica consiste nell'asportazione del tratto di intestino crasso in cui risiede la massa tumorale. In medicina, la rimozione chirurgica di un tratto più o meno esteso di intestino crasso - in particolare del colon - prende il nome di colectomia parziale.

Poiché l'asportazione della parte malata di intestino crasso interrompe la continuità dell'apparato digerente, alla colectomia parziale il chirurgo curante deve far seguire sempre una seconda operazione, finalizzata all'unione dei due segmenti intestinali rimasti (ricanalizzazione intestinale). Del resto, la mancata pratica di questa seconda operazione comporterebbe l'assenza di un canale funzionale al passaggio e all'espulsione delle feci.

È importante ricordare che, nei casi di tumore al colon allo stadio C ritenuti operabili, completa il quadro della terapia chirurgia l'operazione di rimozione dei linfonodi regionali contaminati dalle cellule tumorali.

Se la colectomia parziale è estesa o ha riguardato il retto (procto-colectomia o proctocolectomia), l'intervento di ricanalizzazione intestinale, con unione dei due monconi di intestino rimasti, è impraticabile.

In tali circostanze, quindi, per risolvere l'inevitabile problema dell'espulsione delle feci, i chirurghi sono costretti a ricorrere alla cosiddetta colostomia. La colostomia è la procedura chirurgica di deviazione dell'intestino crasso (chiaramente la porzione in continuità con il resto del tubo digerente) verso un'apertura praticata sull'addome, il cui scopo è sostituire l'ano naturale; all'esterno di questa apertura, infatti, è possibili unirvi una sacca impermeabile per la raccolta delle feci.

Terapia chirurgica per il Tumore al Colon agli stadi avanzati

In presenza di tumori al colon allo stadio D e allo stadio C ritenuti non curabili, la terapia chirurgica consiste, prevalentemente, in interventi finalizzati a disostruire il canale intestinale dalla massa tumorale, la quale, per via delle grandi dimensioni, è responsabile del fenomeno noto come occlusione intestinale o blocco intestinale.

Altre possibili pratiche chirurgiche adottabili sono:

La colectomia totale (ossia la rimozione totale dell'intestino crasso), seguita dall' ileostomia (cioè la deviazione chirurgica dell'ultimo tratto di intestino tenue verso un'apertura sull'addome, deputata a prendere il posto dell'ano naturale).

(ossia la rimozione totale dell'intestino crasso), seguita dall' (cioè la deviazione chirurgica dell'ultimo tratto di intestino tenue verso un'apertura sull'addome, deputata a prendere il posto dell'ano naturale). L'asportazione dal fegato delle lesioni metastatiche, una conseguenza tipica dei tumori al colon in fase avanzata.

Si ricorda che i suddetti interventi chirurgici hanno soltanto finalità sintomatiche-palliative, in quanto la neoplasia allo stadio D e allo stadio C non curabile si è diffusa così ampiamente altrove nell'organismo, che è impossibile eradicarla del tutto.