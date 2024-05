Quali sintomi provoca

I sintomi del tumore al colon sono numerosi e aspecifici, compaiono generalmente dopo qualche tempo dall'insorgenza della malattia e variano in base alla localizzazione della massa tumorale.

In altre parole, il cancro al colon si presenta, dopo una prima fase asintomatica, con un quadro sintomatologico ampio, poco specifico e dipendente dalla sua localizzazione lungo l'intestino crasso.

Quali sono i sintomi del Cancro al Colon?

Le più comuni manifestazioni cliniche del tumore al colon sono:

Leggi anche:

Tumore Colon Ascendente: quali sono i sintomi?

I sintomi del tumore al colon ascendente (o colon di destra) compaiono con particolare ritardo e ciò complica non poco l'individuazione della malattia.

In genere, la prima manifestazione clinica è una forma di anemia, dovuta alla perdita cronica di piccole quantità di sangue, laddove la massa tumorale infiltra e danneggia i vicini vasi sanguigni.

Dalla presenza di anemia, scaturisce buona parte degli altri sintomi, che sono: affaticamento, stanchezza, perdita di peso inspiegabile e dispnea, talvolta addirittura a riposo (dispnea a riposo). Raramente, in tali frangenti, lo stato anemico comporta una presenza, visibile a occhio nudo, di sangue nelle feci; è molto più probabile, infatti, che il sangue sia presente in tracce non visibili (il cosiddetto sangue occulto nelle feci).

A completare il quadro sintomatologico tipico del cancro al colon ascendente sono:

Il dolore a livello dei quadranti addominali di destra . Di norma, è una sensazione non molto intensa e di tipo gravativo (cioè che opprime);

. Di norma, è una sensazione non molto intensa e di tipo gravativo (cioè che opprime); La presenza di una massa palpabile nella regione addominale destra. Tale presenza è particolarmente frequente negli stadi più avanzati della neoplasia.

Riepilogo dei sintomi e dei segni tipici del tumore al colon ascendente Emorragie interne

Anemia

Perdita di peso inspiegabile

Stanchezza e affaticamento

Dispnea

Dolore nella porzione destra dell'addome

Presenza di una massa palpabile nella porzione destra dell'addome

Sangue occulto nelle feci

Tumore Colon Discendente e Tumore Sigma: quali sono i sintomi?

I sintomi dei tumori con sede nel colon discendente o nel sigma sono legati, principalmente, all'effetto ostruttivo-occlusivo, dipendente dalla presenza della massa tumorale all'interno dell'intestino (occlusione intestinale).

Solitamente, la manifestazione d'esordio consiste in un sanguinamento massivo, ripetitivo, misto alle feci o separato da queste, e ampiamente riscontrabile sulla carta igienica, dovuto al danno vascolare che la massa tumorale determina, durante il processo di infiltrazione della parete intestinale. Come nel caso dei tumori al colon ascendente, anche in presenza delle neoplasie al colon discendente o del sigma, le emorragie prodotte dall'infiltrazione della massa tumorale comportano anemia e una serie di altri disturbi strettamente connessi allo stato anemico, quali stanchezza, dispnea, affaticamento ecc.

Trascorso poco tempo dalle prime perdite di sangue e dall'instaurarsi dell'anemia, segue in modo del tutto indipendente la comparsa di: diarrea alternata a stitichezza (l'alternanza può essere di giorni oppure di ore), feci dalla consistenza anomala e dalla forma nastriforme o a tagliola, fastidio in corrispondenza dei quadranti addominali di sinistra, senso di incompleto svuotamento dell'intestino dopo la defecazione, bruciore e prurito anale, e senso di corpo estraneo a livello rettale.

Nelle fasi più tardive, completano il sopraccitato quadro sintomatologico: la comparsa di una massa addominale palpabile, forti dolori e crampi all'addome di sinistra, e disturbi urinari e genitali.

Cos'è l'occlusione intestinale? In ambito medico, prende il nome di occlusione intestinale o blocco intestinale la condizione caratterizzata dalla presenza di un'ostruzione completa o semi-completa, all'interno del lume intestinale, tale da impedire il transito dei prodotti della digestione.

Se il trattamento non è adeguato e tempestivo, da una grave occlusione intestinale possono scaturire gravi complicanze. Il fenomeno dell'occlusione intestinale è una particolarità dei tumori intestinali con sede lungo il tratto colon discendente-retto, e NON dei tumori intestinali del colon ascendente, in quanto colon discendente, sigma e retto presentano un diametro inferiore, rispetto alla precedente porzione d'intestino.

Tumore Colon Retto: quali sono i sintomi?

I sintomi del tumore al colon localizzato nel retto (tumore al retto) ricalcano in larga parte i sintomi del tumore al colon discendente o del sigma. Pertanto, il quadro sintomatologico dipende, principalmente, dall'effetto ostruttivo-occlusivo, legato alla presenza della massa tumorale, e ai danni che la neoplasia causa ai vasi sanguigni della parete intestinale, mentre infiltra quest'ultima.

Eventuali variazioni riguardano, soprattutto, la persistenza e la gravità di alcune manifestazioni: per esempio, nel tumore al retto, il sanguinamento rettale è ancora più persistente e intenso, e la produzione di feci nastriformi e il senso di incompleto svuotamento dell'intestino sono una costante, ancor più che nel caso tumore al colon discendente o al sigma.