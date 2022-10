Cancro al seno negli uomini: Sintomi, Diagnosi e Cure

Trattandosi di una forma tumorale rara, gli uomini sono spesso più inclini a sottovalutare il problema , ignorare i segnali di pericolo e ritardare le visite mediche ma come per le donne anche nel loro caso la diagnosi precoce è la chiave principale per la guarigione.

Anche se rispetto alle donne negli uomini il cancro al seno è più raro non significa che non possa verificarsi. Quello maschile rappresenta circa l'1% del totale e può svilupparsi nei dotti lattiferi, prendendo il nome di carcinoma duttale, o nelle ghiandole produttrici di latte , chiamandosi carcinoma lobulare.

Pare alzi il rischio anche sviluppare un' infiammazione ai testicoli chiamata orchite , così come avere parenti stretti che abbiano avuto il cancro al seno o alcuni geni mutati ereditari, come BRCA2 . Questi ultimi alzano anche il rischio di cancro alla prostata .

La causa esatta del cancro al seno maschile non è nota. Esistono però diversi fattori di rischio per possono contribuire alla sua insorgenza.

Infine, per accertamenti più approfonditi post ecografia e risonanza potrebbe essere necessaria una biopsia attraverso la quale, usando una siringa, il medico rimuove un campione del tessuto sospetto o il nodulo intero per poi sottoporlo alle analisi di laboratorio.

Se si teme che qualcosa non vada al proprio seno è fondamentale rivolgersi a uno specialista che solitamente dopo aver indagato sulla storia medica del paziente conduce verso esami specifici, il più delle volte avvalendosi di ecografie o risonanza magnetiche , due test non invasivi che però consentono di avere immagini dettagliate del tessuto mammario.

Come si cura il cancro al seno negli uomini

Gli esami svolti in fase di diagnosi consentono di identificare la presenza o meno della malattia. In caso il cancro al seno sia conclamato, anche per gli uomini così come per le donne le possibilità di intervento sono diverse.

A livello chirurgico esiste la lumpectomia, che prevede che il tumore, insieme a una parte del tessuto sano attorno ad esso, venga rimosso; e la mastectomia, che si pratica quando il tumore è più grande o diramato ed è meglio rimuovere l'intero seno. Questa seconda opzione a volte comporta la rimozione dei muscoli della parete toracica e dei linfonodi vicini.

Anche le terapie sono diverse a seconda dell'avanzamento della malattia e dell'approccio ad essa. La radioterapia solitamente viene utilizzata per uccidere le cellule tumorali che potrebbero non essere state rimosse tutte durante l'intervento chirurgico, mentre la chemioterapia è un trattamento sistemico usato per uccidere le cellule tumorali in tutto il corpo.