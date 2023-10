Calprotectina Feci: cos'è? Perché si fa il test? Valori e risultati

In presenza di un'infiammazione nel tratto gastrointestinale, i globuli bianchi migrano verso di esso e rilasciano la proteina, la cui concentrazione nelle feci aumenta di conseguenza. Per tale motivo, la calprotectina può essere utilizzata come indicatore di infiammazione nei casi di malattie intestinali croniche , alcune infezioni di origine batterica o tumori dell' apparato digerente .

La calprotectina è una proteina che lega sostanze come il calcio e lo zinco . Nell'organismo si trova quasi ovunque, ma è presente soprattutto all'interno dei granulociti neutrofili , dei monociti e dei macrofagi . Durante lo svolgimento delle loro funzioni difensive, queste cellule sono in grado di scatenare la risposta infiammatoria nei confronti di agenti estranei pericolosi. La normale funzione della calprotectina è, dunque, quella di contrastare lo sviluppo di batteri e funghi all'interno del corpo ( attività antimicrobica ).

La calprotectina è una proteina di 36 kDa, capace di legare il calcio e lo zinco ; presente un po' in tutti i distretti del corpo umano , si concentra principalmente nel citoplasma dei granulociti neutrofili . In concentrazioni inferiori, la calprotectina è presente anche nei monociti e nei macrofagi che da essi derivano; queste cellule, similmente ai neutrofili, sono globuli bianchi preposti a fagocitare - quindi a inglobare, digerire e distruggere - particelle estranee penetrate nell'organismo, compresi i microrganismi (verso i quali sono più attivi i neutrofili).

Le più comuni tra le IBD sono il morbo di Crohn e le coliti ulcerose. Le persone affette da tali patologie hanno tipicamente momenti di acutizzazione alternati a periodi di remissione, durante i quali i sintomi si placano. L'esame della calprotectina fecale non è specifico per la diagnosi di IBD, ma viene effettuato per determinare e valutare lo stadio dell'infiammazione e risulta utile nel monitoraggio della patologia.

Le cause delle IBD non sono ancora del tutto note, ma si ritiene che alcune di queste patologie siano dovute a un processo autoimmune attivato da predisposizione genetica, virus e/o fattori ambientali.

Il medico può prescrivere anche l'esecuzione di analisi del sangue che indichino la presenza e la severità dell'infiammazione, quali la velocità di eritrosedimentazione (VES) e la proteina C-reattiva (PCR) . Infine, per la conferma diagnostica di IBD, il paziente può essere sottoposto a un esame endoscopico ( colonscopia o sigmoidoscopia ). Quest'accertamento permette di esaminare direttamente l'intestino attraverso l'acquisizione di immagini, e di prelevare piccoli pezzi di tessuto ( biopsia ) per verificare la presenza di processi infiammatori e determinare se siano subentrati cambiamenti istologici.

Per confermare il sospetto di malattia o escludere dalla diagnosi le condizioni che causano segni simili, il dosaggio della calprotectina viene spesso richiesto con altre analisi delle feci come:

Il medico può richiedere l'esame della calprotectina fecale per capire quale sia la causa di sintomi come:

Il dosaggio della calprotectina fecale è infatti in grado di evidenziare stati infiammatori in stadi così lievi o precoci da non essere sufficienti a modificare i valori di VES o PCR. Inoltre, nelle feci la calprotectina è stabile fino a sette giorni a temperatura ambiente, e per mesi se il materiale viene congelato a -20°C. Altro aspetto importante, che contribuisce a elevare l'utilità diagnostica di questo esame, è l'indipendenza dei valori fecali dalle flogosi presenti in altri distretti dell'organismo, che al contrario possono provocare un innalzamento dei succitati marcatori sistemici di infiammazione. Nella ricerca di processi flogistici intestinali, la calprotectina fecale si è dimostrata più affidabile anche rispetto alla conta dei leucociti o al dosaggio di lattoferrina .

Le concentrazioni di calprotectina nelle feci aumentano in corrispondenza di malattie infiammatorie del tubo digerente , aiutando quindi a distinguere le patologie flogistiche croniche dell' intestino (morbo di Crohn, colite ulcerosa) da quelle su base disfunzionale ( sindrome del colon irritabile). Diversi studi hanno dimostrato che elevati livelli di calprotectina nelle feci hanno un significato predittivo migliore, per le malattie infiammatorie intestinali , rispetto ad altri markers tipici dell'infiammazione, quali PCR e VES .

Dal momento che i processi flogistici si accompagnano tipicamente a un accumulo di leucociti neutrofili e di macrofagi nei tessuti infiammati, la calprotectina può essere utilizzata come marker indiretto di infiammazione . Infatti, per quanto esposto, i livelli di calprotectina nel plasma tendono ad aumentare in maniera aspecifica in corrispondenza di fenomeni infiammatori. Similmente, nelle malattie flogistiche intestinali, la concentrazione di calprotectina nelle feci si eleva nettamente rispetto alla norma.

Attenzione: i valori e l'intervallo di riferimento dell'esame possono variare leggermente in funzione di età, sesso e strumentazione in uso nel laboratorio analisi. Per questo motivo, è preferibile consultare i range riportati direttamente sul referto. Occorre ricordare, inoltre, che i risultati delle analisi devono essere valutati nell'insieme dal medico di base che conosce il quadro anamnestico del proprio paziente.

NOTA: in età pediatrica il valore cut-off di 50 µg/g di feci è valido a partire dai 4 anni. Nei bambini di età inferiore, così come negli anziani , i valori normali sono nettamente più elevati.

Calprotectina Alta - Cause

Cosa significa avere la Calprotectina alta?

Aumenti consistenti della calprotectina nelle feci si riscontrano soprattutto nelle malattie infiammatorie croniche dell'intestino (rettocolite ulcerosa, Morbo di Crohn) e in neoplasie del tratto gastroenterico di grado elevato.

Come anticipato, la calprotectina fecale non è invece aumentata nelle persone con patologie non organiche, spesso di tipo funzionale, come la sindrome del colon irritabile (IBS). Può invece aumentare in patologie di carattere infiammatorio, acuto o cronico, comunque circoscritte al tratto digerente, come malattie peptiche, esofagiti, diverticoliti ed enterocoliti infettive.

L'eliminazione di calprotectina nelle feci è inoltre un buon marcatore di recidiva nei soggetti affetti da malattie infiammatorie intestinali, dato il suo maggior incremento nelle fasi clinicamente attive della malattia.

Calprotectina fecale Alta: le cause più comuni Rettocolite ulcerosa;

Morbo di Crohn;

Infezioni batteriche intestinali;

Parassitossi;

Tumore al colon.

Cosa fare se la Calprotectina è alta?

Valori elevati di calprotectina fecale possono indurre il medico a prescrivere ulteriori indagini diagnostiche, compresi esami invasivi, come ad esempio la colonscopia e la ileoscopia con esame istologico o l'ecografia dell'addome.

Il fatto che le concentrazioni fecali di calprotectina risultino aumentate nelle neoplasie del tratto gastro-intestinale, in particolare nel cancro colon-rettale, giustifica la maggior affidabilità della calprotectina fecale come test di screening, rispetto alla messa in evidenza di sangue occulto nelle feci.