Il calo della libido nell'uomo si manifesta solitamente in riferimento all'andropausa, e raramente prima dei 50 anni di età. Un decremento più o meno costante della libido lo si evidenzia dai 65 anni sino agli 80 anni. Ciò è spesso influenzato dalla disfunzione erettile, che condiziona anche la sfera psicologica del soggetto con tale disturbo. Le ragioni, anche in questo caso, sono di natura ormonale: il testosterone è un ormone che dopo i 30 anni inizia gradualmente a diminuire, riducendo di conseguenza anche il desiderio sessuale.

Andropausa: cos'è?

L'andropausa viene spesso associata alla menopausa, quale periodo in cui l'attività sessuale diminuisce. In realtà, a livello puramente medico scientifico, si tratta di due periodi della vita dell'uomo e della donna, molto diversi. La menopausa inizia quando termina il periodo fertile di una donna. La variazione ormonale, infatti, è correlata all'attività dell'apparato riproduttivo femminile. Nell'uomo, invece, si avvia un processo molto più lento. Le funzioni della gonade maschile, in particolare dell'attività delle cellule di Leydig, iniziano a diminuire. A decrementare, di conseguenza, sono anche gli ormoni androgeni, quali: testosterone, androstenedione, deidroepiandrosterone (DHEA). L'andropausa, inoltre, non è da confondere con l'impotenza che è una condizione medica in cui si verifica una incapacità di avere e mantenere un'erezione, anche quando non c'è calo della libido ma è presente desiderio sessuale che fatica a concretizzarsi proprio per la disfunzione erettile.