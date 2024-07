Caldo e Farmaci: quali sono i rischi e quali precauzioni prendere?

I farmaci possono essere rischiosi con il caldo? Molti farmaci durante la stagione estiva, con il caldo, possono causare rischi anche seri per la salute. In primis le alte temperature contribuiscono ad anticipare la data di scadenza, a ridurre l'efficacia o provocare effetti collaterali Con il caldo, infatti, è necessario particolare attenzione a conservare i farmaci nel modo corretto, per evitare rischi per la salute e perdita di efficacia. Fondamentale è conoscere anche quali medicinali possono causare danni in caso di esposizione solare.

Caldo: come vanno conservati e trasportati i farmaci in estate? I farmaci non vanno mai tenuti sopra i 25° e accanto a fonti di calore.

non portare farmaci in spiaggia

non lasciare farmaci in auto al sole

prima di assumere qualsiasi farmaco verificare che non ci siano cambiamenti nel colore o consistenza

portare con sè l'intera scatola -bugiardino incluso- e non solo il blister per evitare confusione

in aereo non mettere i farmaci in stiva, ma nel bagaglio a mano

non tenere i test fai da te (gravidanza, ovulazione, glicemia ecc) accanto a fonti di calore o in luoghi troppo umidi compresse e

Farmaci e raggi UV: quali rischi? I raggi Uv rappresentano un rischio soprattutto per la pelle nei casi in cui si assumano cortisonici, antinfiammatori non steroidei (fans), antibiotici e terapie ormonali, in quanto possono manifestarsi dermatiti, eczemi o macchie sulla pelle.