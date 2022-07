Caldo africano ed effetti sulla salute: i segnali non sottovalutare

Il caldo africano che ha investito l'Italia ormai da diverse settimane, oltre a essere difficile da tollerare, è anche pericoloso: per coltura e animali sicuramente, ma anche e soprattutto per l'essere umano. Infatti, quando le temperature e l'umidità raggiungono livelli eccessivi, il sistema di termoregolazione interno dell'organismo non riesce facilmente a disperdere il calore accumulato, per cui possono subentrare problemi di diverso tipo. Ecco i segnali cui fare attenzione .

In presenza di condizioni estreme di caldo africano, il sistema di termoregolazione può andare in tilt e non riuscire a disperdere in maniera efficace il calore accumulato. Il risultato è che si corrono diversi rischi. Il più temibile è sicuramente il colpo di calore , cioè l'aumento anomalo della temperatura corporea , che può arrivare anche fino a 40 gradi e oltre. Si può incappare poi in altri disturbi, e in particolare: -il colpo di sole o insolazione, che insorge dopo l'esposizione diretta al sole; -la disidratazione : quando il volume di acqua in uscita supera quello in entrata subentra lo stato di disidratazione, che può comportare un deficit di salute, con disturbi più o meno gravi.

I primi campanelli di allarme

Fortunatamente, in genere, il surriscaldamento del corpo e la disidratazione procedono per gradi: quasi mai si arriva immediatamente agli stadi più gravi, ma ci si arriva in modo abbastanza graduale. Ecco perché è importante non sottovalutare i primi segnali che possono indicare che c'è qualcosa che non va e intervenire con tempestività per scongiurare conseguenze più serie. Vediamo i sintomi che possono indicare un cattivo funzionamento del sistema di termoregolazione.

La sete

Quando fa molto caldo e si suda più del normale, perdendo molti liquidi, gli esperti consigliano di bere fino a 2,5 litri di acqua, consumando piccoli sorsi ogni ora, senza aspettare di sentire "l'arsura". C'è una ragione: quando si avverte la necessità di bere significa che si è già in riserva. Lo stimolo della sete, infatti, viene innescato da specifici recettori nel momento in cui c'è una perdita di acqua superiore allo 0,5%. Ecco perché l'ideale sarebbe prevenirlo, bevendo a intervalli regolari durante la giornata. Se dunque si sente il bisogno di bere significa che si sta entrando in una pericolosa "zona rossa": affrettarsi perciò a bere. Attenzione anche alla secchezza della bocca, altro segnale da non ignorare.

La stanchezza

Esiste un vero e proprio affaticamento da calore, caratterizzato da uno stato anomalo ed eccessivo di debolezza e stanchezza. Alla base c'è una grande perdita di liquidi e sali minerali, che indebolisce l'organismo. Se, dunque, ci si sente molto spossati correre ai ripari bevendo di più e rinfrescandosi.

Le urine giallo scuro

È importante fare attenzione anche all'aspetto delle proprie urine e alla frequenza di minzione: quando subentra uno stato di surriscaldamento e disidratazione, infatti, l'organismo cerca di reagire contraendo la diuresi. Se, dunque, l'urina è concentrata, di colore giallo scuro, e scarsa, probabilmente si è in una condizione di rischio: meglio iniziare a idratarsi di più.

Il mal di testa

Un altro dei segnali tipici di un iniziale stato di disidratazione e colpo di calore è la cefalea: il caldo, infatti, può causare un'infiammazione vascolare, alla base delle crisi dolorose. Anche la disidratazione è un fattore che peggiora il mal di testa, che può associarsi anche a vomito, nausea, vertigini. Se si avverte questo problema, dunque, correre ai ripari, mettendosi in un posto fresco, bevendo, bagnando polsi e testa.

I crampi

Il crampo muscolare è una contrazione involontaria, improvvisa e dolorosa di un muscolo o di un fascio di muscoli, accompagnato da dolore acuto. I crampi sono un segnale da non sottovalutare perché possono indicare uno stato di disidratazione e uno squilibrio elettrolitico nei muscoli, dovuto alla perdita di liquidi e sali minerali contenuti nel sudore, che sono elementi sono necesari al muscolo per lavorare correttamente.