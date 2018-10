Calcolo Settimane Gravidanza: Cos’è? Come Stimare la Data del Parto? A Cosa Serve?

Per una migliore approssimazione, comunque, è possibile prendere in considerazione alcuni fattori individuali (come la data della presunta ovulazione o del rapporto sessuale non protetto), che andranno poi sostenuti dalla valutazione ginecologica , dalle analisi di laboratorio e dalle indagini ecografiche .

La durata della gestazione è approssimativamente di 280 giorni , vale a dire 40 settimane prendendo a riferimento l'inizio dell'ultima mestruazione . Tuttavia, è difficile che la data del parto coincida proprio con quella prevista. In linea di massima, si può dire che, se i cicli mestruali sono di 28-30 giorni e la gravidanza procede normalmente, la nascita del bambino può verificarsi in un momento qualsiasi, compreso tra due settimane prima e due settimane dopo la data prevista.

Il calcolo delle settimane di gravidanza è un'importante stima da tenere in considerazione per conoscere la data più probabile del parto e per monitorare lo sviluppo del feto all'interno dell' utero .

Quando la durata della gravidanza è inferiore a trentasette settimane (complete) si parla di parto prematuro o pre - termine ; in modo simile, i parti che avvengono oltre il termine, cioè a partire dalla quarantaduesima settimana in poi, sono considerati post-termine .

Il periodo in cui è possibile che l'uovo venga fecondato inizia 4-5 giorni prima dell'ovulazione e termina 1-2 giorni dopo. Ciò è possibile in considerazione del fatto che la cellula uovo matura, quando viene espulsa dall'ovaia, riesce a sopravvivere per circa 24 ore, mentre gli spermatozoi possono rimanere vitali nell' apparato genitale femminile fino a 72-96 ore. Pertanto, un rapporto sessuale non protetto avvenuto anche 3 o 4 giorni prima dell'ovulazione può portare alla fecondazione.

L' ovulo fecondato viene trasportato dal movimento delle cellule ciliate delle tuba in direzione della cavità uterina, dove si annida nell' endometrio all'incirca 6-7 giorni dopo il rapporto sessuale non protetto (quindi intorno al 21° giorno di un ciclo mestruale regolare di 28 giorni, se la fecondazione è avvenuta alla quattordicesima giornata).

La datazione della gravidanza viene effettuata in settimane per rendere le indicazioni precise, in considerazione del fatto che le settimane sono sempre fatte di 7 giorni, mentre i mesi hanno un numero di giorni variabile (es. ottobre ha 31 giorni; novembre 30 e così via).

Per datare la gravidanza, i medici si riferiscono, in genere, al giorno d'inizio dell'ultima mestruazione . La durata della gestazione è approssimativamente di 280 giorni, cioè 40 settimane a partire dal giorno preso come riferimento.

Il calcolo delle settimane di gravidanza si fa partire dalla data delle ultime mestruazioni . Questo riferimento è l'unico certo in possesso della donna, se si esclude il ricorso al test di ovulazione o il monitoraggio della temperatura basale per conoscere con più precisione quando avviene il concepimento.

La durata della gravidanza viene calcolata in settimane, a partire dal giorno d' inizio dell'ultima mestruazione : per questo motivo, è importante conoscere con certezza questa data.

Chiaramente, il calcolo delle settimane di gravidanza fornisce un'indicazione della presunta data del parto. In linea di massima, si può dire che, se i cicli mestruali sono di 28-30 giorni e la gravidanza procede normalmente, ci si può aspettare di partorire in un momento qualsiasi, compreso tra due settimane prima e due settimane dopo il giorno previsto con il conteggio.

Per convenzione, il calcolo delle settimane di gravidanza prende come riferimento il primo giorno dell'ultima mestruazione: considerando che una gestazione "standard" dura 280 giorni, occorre aggiungere sette giorni e sottrarre tre mesi a questa data ( regola di Naegele ).

Limiti

In linea generale, il calcolo delle settimane di gravidanza deve essere considerato un'indicazione. Alcune condizioni, infatti, comportano una variabilità dei tempi tale da rendere difficile la stima della presunta data di nascita del bambino (es. forti irregolarità del ciclo, amenorrea patologica o iatrogena ecc.). Non va dimenticato, poi, che il calcolo delle settimane di gravidanza dipende anche dalle caratteristiche specifiche di ogni mamma: le donne molto giovani, multipare o fumatrici hanno un rischio aumentato di avere feti più piccoli per l'età gestazionale. Dunque, non è escluso il rischio di una datazione non corretta della gravidanza. La probabilità che la stima dell'età gestazionale sia poco precisa aumenta anche con l'uso della pillola anticoncezionale o di altri contraccettivi ormonali nei tre mesi che precedono l'ultima mestruazione. In ogni caso, un calcolo delle settimane più preciso possibile è un punto di partenza: quest'informazione può essere stabilita con una migliore approssimazione tramite un controllo ecografico e gli altri accertamenti medici che vengono eseguiti nel corso della gestazione.

Calcolo Settimane Gravidanza: quando è difficile o impossibile? Il calcolo delle settimane di gravidanza può risultare piuttosto difficile, come nel caso di: Cicli irregolari ;

; Data dell'ultima mestruazione incerta ;

; Ricorso a tecniche di fecondazione assistita. Essendo in funzione della durata dei cicli mestruali, le donne che presentano forti irregolarità possono avere un'idea, ma non stabilire con estrema certezza il probabile giorno del concepimento. Altre volte, non è possibile prendere a riferimento le normali regole per il calcolo delle settimane di gravidanza, in quanto la fecondazione si è verificata durante un periodo di amenorrea fisiologica, patologica o iatrogena. Il calcolo delle settimane di gravidanza non tiene in considerazione, inoltre, le variazioni al normale andamento della gestazione, come può accadere, ad esempio, in caso di malattie materne, particolari incidenti o problematiche che possono influenzare il parto a termine. Calcolo Settimane Gravidanza: come viene corretto dal medico? Nel caso in cui risultasse troppo precoce o tardivo, il calcolo delle settimane di gravidanza può essere "aggiustato" dal ginecologo. La datazione della gestazione viene stabilita con migliore approssimazione attraverso le indagini strumentali, come l'ecografia del primo trimestre. Quest'esame permette, infatti, l'osservazione della camera gestazionale e delle dimensioni dell'embrione, consentendo al ginecologo di confermare o correggere la stima iniziale, datando l'inizio della gravidanza con un margine di errore molto basso, vicino ai 3 giorni.

Regolo Ostetrico: cos'è e come funziona Il regolo ostetrico è lo strumento utilizzato da ostetriche e ginecologi per il calcolo della data presunta del parto. Questo consiste in un disco numerato formato da due ruote sovrapposte, unite al centro da un occhiello, in modo da poter girare indipendentemente l'una dall'altra. La ruota inferiore è suddivisa in 12 sezioni, una per ogni mese dell'anno, a loro volta graduate con i giorni del mese; quella superiore indica le 40 settimane di gravidanza suddivise nei 3 trimestri. Inserendo il primo giorno delle ultime mestruazioni, il medico conferma il calcolo delle settimane, stabilisce la data prevista per il parto e fissa i vari controlli per monitorare la gestazione.