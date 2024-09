Calcolo Colesterolo LDL

Cos'è il calcolo del colesterolo LDL?

Il calcolo del colesterolo LDL è la rilevazione dei livelli di LDL nel sangue.

Per il calcolo del colesterolo LDL è in uso la cosiddetta formula di Friedewald, per la quale è fondamentale la conoscenza dei valori di colesterolo totale, colesterolo HDL e trigliceridi. Secondo la formula di Friedewald, infatti, il calcolo del colesterolo LDL si ottiene attraverso la formula:

Colesterolo LDL = colesterolo totale - [colesterolo HDL + (trigliceridemia/5)]

Molti laboratori si limitano a rilevare la concentrazione plasmatica di colesterolo totale, colesterolo HDL e trigliceridi, calcolando poi il colesterolo LDL attraverso la formula di Friedewald.

Se il vostro laboratorio non vi ha fornito l'esatto valore di colesterolo LDL, potete conoscerlo in pochi istanti utilizzando il nostro modulo di calcolo. Tale dato sarà però attendibile al 100% soltanto se la concentrazione plasmatica di trigliceridi è inferiore a 300 mg/dl.

Inserisci il colesterolo totale (mg/dl) *A Inserisci il colesterolo HDL(mg/dl) *B Inserisci i trigliceridi (mg/dl) *C



Colesterolo LDL mg/dl Indice di rischio (colesterolo totale/colesterolo HDL) *E



Cosa sono le LDL? Un breve ripasso Le LDL (o Lipoproteine a Bassa Densità) sono una particolare classe di proteine che ha il compito di trasportare il colesterolo sintetizzato nel fegato alle cellule del corpo. Le LDL sono un importante indicatore dello stato di salute di una persona: il loro aumento rispetto ai valori considerati normali, infatti, è associato all’accumulo deleterio di colesterolo nelle arterie. Per le problematiche di salute a cui sono associate, le LDL sono conosciute anche come “colesterolo cattivo”.

