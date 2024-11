Calcoli renali: come si curano? Farmaci e rimedi

Quali farmaci per eliminare i calcoli renali?

Farmaci per i calcoli renali: cosa prendere?

Nel caso in cui il calcolo non ostruisca le vie urinarie, la terapia farmacologica si basa sull'uso di diuretici e disinfettanti delle vie urinarie per scongiurare eventuali infezioni. I calcoli renali di acido urico presentano la caratteristica favorevole di sciogliersi completamente alcalinizzando le urine con una terapia medica, senza dover ricorre alla chirurgia. Viceversa, quelli di cistina, assai rari, spesso causano formazioni complesse, voluminose, molto dure e difficili da trattare.

Per il controllo del dolore causato dalla colica renale è possibile ricorrere alla terapia farmacologica. Pertanto, si somministrano per via endovenosa analgesici o antispastici, attendendo l'espulsione spontanea del calcolo che dall'uretere deve spostarsi in vescica. I farmaci riducono la contrattilità della muscolatura liscia, quindi agevolano la progressione del calcolo verso l'esterno.

Se l'espulsione spontanea non è possibile, si procede con un intervento chirurgico per l'asportazione dei calcoli renali o la loro frantumazione.

Quali farmaci alleviano le coliche da calcoli renali?

Il trattamento della colica renale si basa sulla somministrazione di farmaci antispastici (riducono la contrattilità della muscolatura liscia) e di medicinali analgesici per tamponare il dolore. Di largo impiego sono i classici FANS che, risolvendo il dolore, interrompono il circolo vizioso dolore-spasmo-dolore senza interferire con il mantenimento della peristalsi ureterale, indispensabile per la progressione e l'eliminazione spontanea del calcolo. L'uso di antispastici andrebbe limitato, invece, ai casi in cui la progressione del calcolo, a causa delle sue dimensioni e morfologia, appaia estremamente improbabile.

Rimedi per le coliche renali: come farle passare velocemente?

Poiché il dolore delle colica è dovuto alla contrazione spastica della muscolatura liscia che tenta in questo modo di superare l'ostruzione, è possibile mitigare il dolore immergendosi in una vasca colma d'acqua quasi bollente. Il calore esercita, infatti, un potente effetto vasodilatatorio favorendo il rilasciamento della muscolatura. Tali immersioni vanno evitate, invece, in presenza di sangue nelle urine dato che le proprietà antispastiche del calore favorirebbero l'emorragia.

Per approfondire: Farmaci per la cura dei Calcoli Renali