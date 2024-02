Sai calcolare quando andrai in menopausa?

Introduzione La menopausa coincide con la cessazione delle mestruazioni e della funzione ovarica, dunque le ovaie hanno esaurito le proprie scorte di follicoli, e termina la produzione di estrogeni e progestinici da parte dell'ovaio. La menopausa è una fase della sfera femminile, non solo a carico ginecologico e quindi fisico, ma soprattutto psichico. Spesso ci si chiede se è possibile conoscere con precisione l'età in cui una donna entra in menopausa, considerando la storia della donna, lo stile di vita, la genetica, e i fattori ambientali diversi per ogni singolo caso.

Quando si entra in menopausa? La menopausa avviene gradualmente. In Italia si colloca tra i 45 ei 55 anni. La metà delle donne italiane entra in menopausa prima dei 50 anni e nove donne su dieci entrano in menopausa a 55 anni. Se la menopausa avviene prima dei 40 anni: si parla di menopausa precoce o di insufficienza ovarica prematura. Questa condizione colpisce circa una donna su 10.000 prima dei 20 anni, una donna su 1.000 prima dei 30 anni e una donna su 100 prima dei 40 anni.

Sintomi della menopausa aumento di peso,

vampate di calore,

affaticamento,

sudorazione notturna,

problemi di sonno,

sbalzi d'umore.

osteoporosi

disturbi cardiovascolari. I sintomi comuni sono vampate di calore, sudorazione e sbalzi d'umore. Oltre a questi si aggiungono altri sintomi, spesso correlati allo stile di vita e al fattore ereditario che incide per il 50% Se una donna ha avuto una menopausa tardiva, ci sono buone probabilità che anche sua figlia entrerà in menopausa tardi.

Fattori che contribuiscono all'entrata in menopausa precoce fumo di tabacco: il fumo anticipa l'età della menopausa anche di 3 anni

malnutrizione (anoressia, obesità)

ipercolesterolemia

anomalia genetica

malattie autoimmuni

asportazione chirurgica delle ovaie

chemioterapia o radioterapia

terapie radio-ionizzanti. Chi ha avuto figli va in menopausa più tardi? Basandosi su dati generali, una donna che ha avuto un figlio, o ancor maggiore, più figli, rimane fertile più a lungo perché molto fertili sin dall'inizio del/dei concepimento/i.

La dimensione dello ovaie conta? Lo studio Il volume ovarico potrebbe riuscire a predire l'età della menopausa. Secondo uno studio del 2004, una donna di 40 anni con un volume ovarico di 9 ml dovrebbe entrare in menopausa a 54 anni, mentre una donna coetanea, ma con un volume ovarico di 5 ml dovrebbe entrare in menopausa menopausa a 48 anni. Ovaio policistico: menopausa in anticipo? Con l'ovaio policistico e se si è sottoposte a fecondazione assistita, si entra in menopausa prima. Due falsi miti da sfatare. Chi soffre di ovaio policistico, al contrario, ha meno cicli, quindi la riserva ovarica sarà duratura.