A volte, la calcificazione alla spalla tende a risolversi senza il ricorso di un trattamento specifico, in quanto il deposito di calcio va incontro ad una frantumazione spontanea e la concrezione viene riassorbita.

Tuttavia, durante il percorso diagnostico, il medico può indicare quando è meglio ricorrere ad un trattamento per alleviare il dolore continuo ed evitare che la calcificazione alla spalla provochi un danno troppo grave al tendine coinvolto.

Di solito, la terapia della calcificazione alla spalla inizia con alcuni semplici accorgimenti, tra cui il riposo e l'applicazione di impacchi freddi.

Se i sintomi persistono, invece, è possibile considerare diverse opzioni, che comprendono:

Dopo il trattamento, i pazienti riferiscono un immediato beneficio in termini di risoluzione dei sintomi (cioè eliminazione del dolore e ripresa delle funzioni articolari) e, per la maggior parte di loro, il disturbo può considerarsi risolto: una volta svuotata, la calcificazione non si ripresenta più nella zona trattata, ma può riformarsi in un altro dei 4 tendini che formano la cuffia dei rotatori. Il recupero avviene nel giro di quindici giorni (trenta per chi svolge attività lavorative usuranti) e prevede due infiltrazioni di acido ialuronico ogni 15-20 giorni per favorire la cicatrizzazione del tessuto tendineo.

In qualche caso, però, possono rimanere in sede dei residui calcifici; quest'evenienza rende necessario un ulteriore trattamento chirurgico o il ricorso alla terapia conservativa. Per effettuare l'asportazione della calcificazione alla spalla, va segnalato, infatti, che i depositi calcifici devono essere grandi almeno 1 cm, oltre a risultare ben visibili tramite sonda ecografica.