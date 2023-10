cioè Arteriopatia Cerebrale Autosomica Dominante con Infarti Sottocorticali e Leucoencefalopatia in italiano. Il termine CADASIL fu coniato da Elizabeth Tournier-Lasserve nel 1993 che lo propose in un articolo in cui veniva identificato il cromosoma contenete il gene causa della malattia: NOTCH3.

Come si può intuire, si tratta di una malattia molto subdola, poiché può celarsi dietro a patologie ben più frequenti, come un attacco ischemico . Ricordiamo, infatti, che l' ictus ischemico in Italia rappresenta la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari ed i tumori.

Cosa c’entra Edgar Allan Poe

«La caduta della casa degli Usher» (2023, The Fall of the House of Usher, disponibile su Netflix) è una miniserie televisiva creata da Mike Flanagan, liberamente basato sul racconto omonimo e su altre opere di Edgar Allan Poe.

In una delle scene cruciali del telefilm, il patriarca della famiglia Usher, Roderick, rivela di avere una malattia chiamata CADASIL, ereditata da sua madre, sollevando una domanda intrigante: cosa significa questa malattia nella narrativa generale del telefilm?

Innanzitutto, gran parte della trama della serie circonda i tentativi criminali e illeciti di Roderick Usher di trovare una cura alla CADASIL, ma cosa ben più importante la malattia viene utilizzata come espediente narrativo per insinuarsi ai confini tra realtà e terrore, concentrandosi su diverse leve che circondano l'orrore corporeo, la malattia, il dolore e il destino. La CADASIL può creare sintomi simili alla demenza, influenzando il pensiero, il ragionamento e le capacità di risoluzione dei problemi. Oltre al deterioramento cognitivo, la malattia può anche causare allucinazioni, rendendo difficile non chiedersi se Roderick Usher si stesse immaginando i fantasmi dei suoi figli (spoiler: analizzandone il simbolismo, queste visioni sarebbero in realtà della proiezioni della colpa del patriarca, responsabile di aver aperto loro le porte della sua ricchezza ed averli accecati con le sue superficiali ambizioni).

Cos’altro è interessante: si parla dell’epidemia da oppioidi

La narrativa principale de «La caduta della casa degli Usher» è guidata da un farmaco immaginario chiamato Ligodone che diventa un'efficace allegoria della negligenza storica dell'industria farmaceutica nei confronti degli oppioidi. Nello sviluppo della trama, Roderick e Madeline trasformano la Fortunato Pharmaceuticals (anch'essa immaginaria) in un impero di ricchezza, privilegio e potere proprio grazie al Ligodone, farmaco responsabile non solo degli immensi guadagni finanziari della famiglia Usher, ma anche della dipendenza e della sofferenza di innumerevoli persone.

Roderick Usher e sua sorella Madeline creano il farmaco e lo immettono sul mercato nel 1980: per l'assonanza del nome e la data di rilascio, il nome Ligodone*richiama alla memoria l'abuso di antidolorifici a base di ossicodone, tra cui l'OxyContin, che iniziò ad essere prescritto profusamente per alleviare il dolore (di qualsiasi genere) complice la strategia di marketing aggressiva e palesemente ingannevole (poiché basata su dati non veri e sull'omissione degli importanti effetti collaterali). Negli Stati Uniti, questo fenomeno ha posto le basi per la cosiddetta "epidemia da oppioidi", un'emergenza sanitaria pubblica che fra la fine degli anni Novanta e il 2022 ha provocato quasi un milione di overdosi letali da oppioidi legali, come i farmaci ad azione analgesica da prescrizione, e illegali, come l'eroina.

Non a caso, in «The Fall of the House of Usher», la seconda moglie di Roderick Usher, Juno è una ex tossicodipendente che sostituisce l'eroina con «il dosaggio più alto mai conosciuto» di Ligodone, a dimostrare che il redditizio farmaco è sicuro; nonostante Juno esprima il desiderio di diminuire il dosaggio, Roderick non glielo permette.

Altri telefilm raccontano la vera storia dell'epidemia da oppioidi, tra cui Painkiller (2023) e Dopesick - Dichiarazione di dipendenza (2021).

Per saperne di più sullo scandalo Oxycontin, invitiamo alla lettura dell'articolo dedicato.

*Nota: il nome del farmaco Ligodone fa riferimento al racconto gotico Ligeia, sempre di Edgar Allan Poe Poe (per farla molto breve e non svelare troppo, basti sapere che il protagonista cerca di alleviare il dolore, dandosi all'oppio).

