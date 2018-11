Bruciore alla Lingua (Glossopirosi): Cos’è? Cause e Disturbi associati

Bruciore alla Lingua: quando recarsi dal medico?

Nel caso in cui il disturbo non accenni a regredire nel giro di pochi giorni o in presenza di una delle patologie associate, è consigliabile rivolgersi al proprio medico. La valutazione clinica del bruciore alla lingua è abbastanza complessa, poiché lo spettro delle possibili cause è molto ampio.

Bruciore alla Lingua: quali esami sono indicati?

In base al sospetto diagnostico ed alle evidenze riscontrate all'ispezione del cavo orale, volta soprattutto a escludere preventivamente la presenza di lesioni, è possibile che siano indicati accertamenti clinici e di laboratorio, tra cui:

L'origine psicosomatica del bruciore alla lingua deve essere presa in considerazione quando risultano escluse tutte le possibili cause organiche.

In fase di diagnosi è importante anche accertare eventuali terapie farmacologiche in atto che possono aver alterato il microambiente orale (come nel caso, ad esempio, delle terapie antibiotiche, antipertensive ed antistaminiche).