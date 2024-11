Bruciore alla lingua (glossopirosi): cos’è? Cause e disturbi associati

Il bruciore alla lingua è un sintomo, noto anche come glossopirosi, che si manifesta con una fastidiosa sensazione urente, più o meno generalizzata. Il bruciore alla lingua può dipendere da numerose cause, sia localizzate (ferite provocate da denti appuntiti o protesi incongrue, ustioni, esposizione a sostanze irritanti, stomatite allergica da contatto ecc.), sia sistemiche (come scarlattina, diabete, terapie farmacologiche, stress emotivi e disturbi ormonali). A seconda della causa scatenate, la glossopirosi può associarsi ad altri sintomi, tra cui dolore, bocca secca, alterazioni del gusto, intorpidimento o formicolio di una o più aree della lingua. Considerato l'ampio spettro delle possibili cause, le caratteristiche del bruciore alla lingua e l'insorgenza di questo disturbo in rapporto ad altri sintomi sono importanti per la diagnosi differenziale. Se questa manifestazione è ricorrente o persiste più del dovuto, è importante rivolgersi ad un medico per gli opportuni accertamenti. In qualche caso, il bruciore alla lingua tende a risolversi spontaneamente entro pochi giorni, ma è possibile ricorrere ad alcuni rimedi per ottenere un sollievo più o meno duraturo. Altre volte, invece, sono necessari interventi terapeutici mirati a risolvere la causa sottostante.

Cosa si intende per bruciore alla lingua? Il bruciore alla lingua è un sintomo riferito come una sensazione urente di gravità variabile, che può essere associato a dolore, secchezza delle fauci, alterata sensibilità gustativa ed intorpidimento. Il bruciore può insorgere in maniera improvvisa o graduale e colpisce soprattutto il dorso e la punta della lingua.