Bruciore Intimo: da cosa è provocato?

Il bruciore intimo è una sensazione fastidiosa che riconosce diversi fattori scatenanti, ma nella maggior parte dei casi è provocato da irritazioni, infezioni o stati infiammatori. In alcuni casi, il disturbo ha motivazioni banali, mentre in altre circostanze può essere spia di un problema più serio, come, per esempio, una malattia sessualmente trasmissibile.

Nella donna, le cause principali del bruciore intimo sono:

Nel sesso femminile, il bruciore intimo è spesso correlato a vaginite, cioè all'infiammazione della vagina.

Le condizioni che possono favorire il processo flogistico sono diverse e, innanzitutto, comprendono:

Aumento del pH locale (secondario, ad esempio, al sangue mestruale o allo sperma nel post-coito);

(secondario, ad esempio, al sangue mestruale o allo sperma nel post-coito); Alterazione della flora microbica (riduzione dei lactobacilli per la scarsa igiene personale o all'uso di farmaci, come antibiotici o corticosteroidi).

Queste situazioni predispongono alla proliferazione dei microrganismi patogeni e rendono la mucosa vaginale più vulnerabile agli attacchi infettivi. Gli agenti responsabili della vaginite e del bruciore intimo che ne consegue sono: miceti (come la Candida albicans), batteri (Gardnerella vaginalis, streptococchi, stafilococchi ecc.), protozoi (es. Trichomonas vaginalis) e, più raramente, virus (es. herpes simplex).

La vaginite da cui deriva il bruciore intimo può essere provocata anche da cause fisiche, come:

Abrasioni dovute ad un'inadeguata lubrificazione durante i rapporti sessuali;

Sfregamenti da indumenti troppo attillati, soprattutto se realizzati con materiali sintetici;

Contatto prolungato con un corpo estraneo (es. assorbenti interni, residui di carta igienica o granelli di sabbia).

La vaginite può derivare, inoltre, da irritazioni delle mucose genitali o reazioni allergiche a specifiche sostanze.

In entrambi i sessi, le cause di bruciore intimo comprendono:

REAZIONI D'IPERSENSIBILITÀ

Sia nell'uomo che nella donna, il bruciore intimo può insorgere per effetto di sostanze in grado di indurre irritazioni della zona genitale o reazioni d'ipersensibilità (o allergie). Il disturbo può derivare, ad esempio, dall'uso eccessivo di detergenti intimi e lavande vaginali o dai residui di ammorbidenti e detersivi per il bucato sulla biancheria. Nelle persone suscettibili, il rischio di soffrire di bruciore intimo può dipendere anche da: deodoranti, creme depilatorie, saponi, bagnoschiuma e carta igienica profumata.

Occasionalmente, l'irritazione e la sensazione urente può essere conseguenza dell'uso di lubrificanti o profilattici in lattice.

Nella categoria dei potenziali agenti sensibilizzanti, rientrano anche creme vaginali, spermicidi, anelli vaginali anticoncezionali, diaframmi o dispositivi intrauterini.

Normalmente, nelle donne in età riproduttiva, i lactobacilli sono i costituenti predominante della flora microbica vaginale. La colonizzazione da parte di questi batteri è normalmente protettiva, in quanto mantiene il pH vaginale a valori normali (tra 3.8 e 4.2) e previene l'eccessiva crescita dei microrganismi patogeni. Tuttavia, in presenza di situazioni che possono alterare l'ecosistema vaginale, i genitali possono risultare vulnerabili.

La vaginosi batterica è un'infezione genitale molto comune caratterizzata da un dismicrobismo vaginale che provoca l'aumento dei batteri patogeni. Spesso, la sua presenza è segnalata da prurito, bruciore intimo ed aumento delle perdite vaginali (secrezioni bianco-grigiastre omogenee, caratterizzate da cattivo odore). Se trascurata, la vaginosi batterica può determinare complicanze ginecologiche, oltre a favorire la trasmissione delle malattie veneree che possono essere diffuse attraverso i rapporti sessuali.

Il bruciore intimo è spesso uno dei primi segnali di un'infezione trasmessa per via sessuale, come: herpes genitale, gonorrea, tricomoniasi e clamidia. Anche i condilomi acuminati (creste di gallo) e la sifilide può comportare questa manifestazione.

SQUILIBRI ORMONALI (menopausa, gravidanza e terapie farmacologiche)

Nelle donne in età riproduttiva, gli elevati livelli di estrogeni mantengono lo spessore della mucosa vaginale, rinforzando le difese locali. Al raggiungimento della menopausa, invece, il calo fisiologico della produzione di questi ormoni causa l'assottigliamento delle pareti della vagina e può indurre problematiche quali secchezza, prurito e bruciore intimo (vaginite atrofica).

La riduzione degli estrogeni e il bruciore intimo che ne deriva possono rappresentare, inoltre, l'effetto collaterale di alcuni farmaci o di alcuni particolari trattamenti, come l'asportazione chirurgica delle ovaie, l'irradiazione pelvica e la chemioterapia.

La comparsa del bruciore intimo può verificarsi anche per le alterazioni ormonali tipiche del periodo post-partum o dell'allattamento.

ALTRE POSSIBILI CAUSE nell'uomo e nella donna

Il bruciore intimo può essere determinato da una serie di altri disturbi che coinvolgono genitali esterni e vie urinarie, inclusi: