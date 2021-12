Bruciore Durante i Rapporti Sessuali o Dopo: Perché Si Manifesta?

Cos’è

Cosa s’intende per Bruciore Durante i Rapporti Sessuali?

Il bruciore durante i rapporti sessuali è un sintomo riferito come una sensazione urente di gravità variabile avvertito a livello di:

genitali femminili interni (cervice e vagina)

e/o

vulva e grandi labbra

Chiaramente, l'entità di tale problematica varia in funzione della causa sottostante e dei singoli fattori che concorrono a determinarne la comparsa (es. reazioni irritative, alterazioni ormonali ed altre situazioni che contribuiscono a modificare il fisiologico equilibrio dei genitali).

Bruciore Durante i Rapporti Sessuali: Quanto è comune?

Il bruciore durante i rapporti sessuali è un fenomeno abbastanza comune, più o meno paragonabile per incidenza agli sfregamenti durante i mesi estivi, alle infezioni delle vie urinarie ed ai sogni erotici. In realtà, pare che succeda alla maggior parte delle donne ad un certo punto della loro vita: un sondaggio dell'American College of Obstetrics and Gynae ha rilevato che circa il 75% delle donne avverte dolore durante il sesso, riferito anche come un bruciore o un dolore pungente nel corso o dopo la penetrazione. Anche se non è raro, provare qualsiasi tipo di bruciore intimo può causare imbarazzo o ansia, al punto tale che alcune possono persino arrivare a temere i rapporti sessuali con il/la loro partner.

Bruciore Dopo il Sesso: È Normale?

Una sensazione di bruciore dopo il sesso penetrativo è molto comune e non è qualcosa che dovrebbe troppo preoccupare, entro certi limiti. Questa manifestazione riconosce diversi fattori scatenanti, anche banali, come un'occasionale scarsa lubrificazione o l'eccessivo vigore con cui il rapporto viene praticato.

Se il disagio non scompare o dovesse ricorrere con una certa frequenza, però, è opportuno consultare il proprio ginecologo per determinarne la causa. In alcune circostanze, infatti, il bruciore dopo i rapporti sessuali può essere spia di un problema più serio, come, per esempio, una malattia sessualmente trasmissibile che deve essere opportunamente trattata.