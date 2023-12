Bruciore di stomaco in gravidanza: 5 consigli efficaci

Il bruciore di stomaco è un disturbo che accomuna molte donne in gravidanza: basti pensare che tra il 30% e l'80% delle gestanti presenta sintomi di cattiva digestione o reflusso acido. Da un certo punto di vista, questo malessere può essere considerato "normale", poiché risulta dall'adattamento fisiologico a cambiamenti ormonali e crescita dell'utero. Ecco cosa serve sapere su sintomi e cause del bruciore di stomaco in gravidanza, insieme ai suggerimenti per affrontarlo.

Come si presenta? Bruciore di stomaco: come si presenta e sintomi associati Il bruciore di stomaco in gravidanza si riscontrano soprattutto dopo aver mangiato, ma può presentarsi anche indipendentemente dal pasto, e spesso peggiora di notte o quando si è sdraiate per un pisolino. Anche per questo motivo, l'alimentazione svolge un ruolo di primo piano nella prevenzione di bruciori e cattiva digestione in gravidanza. La sensazione urente e l'acidità partono direttamente dallo stomaco, per poi risalire all'esofago. Ancora una volta, la causa principale è la riduzione della motilità gastrica per effetto ormonale, da cui risulta un rallentamento dello svuotamento dello stomaco. Il bruciore di stomaco e le difficoltà digestive in gravidanza si possono accompagnare a: Eruttazioni

Sensazione di acidità in gola

Dolore al petto dietro lo sterno

Salivazione eccessiva

Gonfiore e tensione gastrica. I sintomi del bruciore di stomaco possono scomparire in pochi minuti o durare alcune ore.