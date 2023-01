Bruciore al Naso: influenza, allergia o COVID? Cause e come alleviarlo

Cos’è Cosa s’intende per Bruciore al Naso? Il bruciore al naso è un sintomo che può essere percepito in modo diverso: alcune persone possono avvertire una sensazione di calore, mentre altre riferiscono un dolore acuto o pungente. Shutterstock Il bruciore al naso è causato da irritazioni a carico delle vie aeree superiori e, spesso, sono dovute ad allergie. In alcuni casi, però, questo sintomo può svilupparsi a seguito di un'infezione respiratoria, come influenza, COVID-19 e raffreddore. Bruciore al Naso: quando preoccuparsi? Una sensazione di bruciore al naso è indicativo di un'infiammazione o un'irritazione all'interno del naso. Tuttavia, questo sintomo non è sempre indicativo di una condizione di cui preoccuparsi: nella maggior parte dei casi, il bruciore al naso è dovuto ad una infezione lieve (es. raffreddore) o ad allergie. Il medico va consultato tempestivamente, invece, se la sensazione di bruciore al naso dura per più di una settimana e se è accompagnata da altri sintomi, come: Respirazione difficoltosa;

Cefalea;

Mal di gola;

Sangue dal naso;

Svenimento;

Vertigini;

Febbre.

Raffreddore Bruciore al Naso: può essere sintomo del raffreddore? Il raffreddore è un'infezione virale acuta, che provoca sintomi a carico delle vie aeree superiori. Il virus più comunemente responsabile è uno dei rhinovirus (con oltre 100 sierotipi noti). Tuttavia, anche le infezioni provocate da coronavirus, enterovirus, virus respiratorio sinciziale, adenovirus, metapneumovirus, virus influenzali e parainfluenzali possono manifestarsi come raffreddore comune. Questi agenti virali si trasmettono facilmente attraverso il contatto interumano diretto o mediante le goccioline infette disperse nell'aria (droplets). Dopo un'incubazione di 24-72 ore, i sintomi esordiscono con una sensazione di raschiamento in gola (irritazione faringea) e bruciore al naso (o prurito) a cui fanno seguito: Mal di gola

Naso che cola o chiuso

Tosse

Mal di testa

Dolori muscolari

Stanchezza Il raffreddore abitualmente non è febbrile e, a differenza dell'influenza, non provoca dolori muscolari. Le secrezioni nasali sono acquose e abbondanti nei primi giorni; in seguito, diventano muco-purulente. Segni e sintomi Raffreddore Influenza Esordio dei sintomi Graduale Brusco Febbre Rara; non elevata (˂ 38°C) Comune e alta (˃ 38°C); dura 3-4 giorni Dolori ossei e muscolari Lievi Comune; spesso gravi Brividi

Raro Abbastanza comune Stanchezza, debolezza Qualche volta Comune Starnuti Comune Qualche volta Tosse Da lieve a moderata Comune (solitamente secca); può essere grave Naso chiuso Comune Qualche volta Mal di gola Comune Qualche volta Mal di testa

Raro Comune Lacrimazione

Comune Qualche volta Fonte: CDC, WHO Il raffreddore è autolimitante e la maggior parte dei sintomi si risolvono entro 10 giorni. Sintomi significativi a carico delle basse vie aeree sono rari, anche se i raffreddori portare ad altre complicanze come l'otite, la sinusite, la faringite e, a volte, la bronchite. Cosa fare Il trattamento del raffreddore è sintomatico e può prevedere su indicazione del medico, ad esempio, analgesici per ridurre il mal di gola e decongestionanti nasali per la liberare il naso chiuso.

Altre possibili cause Cos’altro provoca Bruciore al Naso? Sbalzi di temperatura e cambiamenti climatici : il clima secco è la causa principale di una sensazione di bruciore al naso. Ciò accade perché l'aria troppo calda o priva di umidità secca le vie respiratorie, il che può causare bruciore al naso durante l'inalazione. Oltre al clima secco, l'esposizione prolungata all'aria condizionata può anche seccare la mucosa nasale e provocare una sensazione di bruciore al naso.

: il clima secco è la causa principale di una sensazione di bruciore al naso. Ciò accade perché l'aria troppo calda o priva di umidità secca le vie respiratorie, il che può causare bruciore al naso durante l'inalazione. Oltre al clima secco, l'esposizione prolungata all'aria condizionata può anche seccare la mucosa nasale e provocare una sensazione di bruciore al naso. Sinusite : è un'infiammazione dei seni nasali che provoca mal di testa, rinite e, a volte, sensazione di bruciore al naso.

: è un'infiammazione dei seni nasali che provoca mal di testa, rinite e, a volte, sensazione di bruciore al naso. Medicinali : alcuni farmaci possono seccare la mucosa nasale come effetto collaterale. Ciò è particolarmente vero con spray nasali o decongestionanti. Alcuni spray contengono ingredienti che possono irritare il naso, il che può effettivamente aumentare il rischio di infezione.

: alcuni farmaci possono seccare la mucosa nasale come effetto collaterale. Ciò è particolarmente vero con spray nasali o decongestionanti. Alcuni spray contengono ingredienti che possono irritare il naso, il che può effettivamente aumentare il rischio di infezione. Sindrome di Sjörgen: malattia autoimmune che spesso provoca secchezza delle fauci e degli occhi e, occasionalmente, bruciore al naso.