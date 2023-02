Brucellosi: Cos’è? Sintomi, Come si prende e Rischi

Le brucelle di interesse per l'uomo sono Brucella abortus, Brucella suis e Brucella melitensis, che si trasmettono dagli animali (soprattutto ovini, bovini e suini) per via diretta o indiretta.

La brucellosi è causata da batteri Gram negativi appartenenti al genere Brucella, che comprende specie strettamente affini per caratteristiche morfologiche e biochimiche, ciascuna delle quali si differenzia per specificità d'ospite e patogenicità. Nonostante questa caratteristica, possono rappresentare un serbatoio dell'infezione numerose specie di animali selvatici (come bisonti, cervi, maiali selvatici, lepri e renne).

Come si prende?

Brucellosi: come si trasmette

Il contagio può avvenire per contatto diretto, attraverso l'esposizione della cute non integra a materiali provenienti da animali infetti (sangue, urine o feci), oppure indirettamente con l'ingestione di alimenti contaminati (latte o latticini non pastorizzati, carni insaccate o poco cotte).

Il batterio - eliminato per mesi o anni dall'animale infetto attraverso secrezioni, deiezioni, prodotti abortivi e placenta - può sopravvivere nell'ambiente esterno e rimanere infettante per periodi anche lunghi.

Come contrae l’uomo la Brucellosi?

L'uomo può contrarre la brucellosi per contatto diretto con l'animale infetto, con le sue deiezioni o con i prodotti dell'aborto; il contagio può avvenire per via cutanea attraverso piccole abrasioni (ad esempio durante la mungitura o l'assistenza al parto), attraverso la mucosa congiuntivale o per via respiratoria, qualora si soggiorni in ambienti ad elevata carica microbica, come le stalle durante i parti degli animali.

Più comunemente, la brucellosi si trasmette per ingestione di alimenti infetti, come latte fresco non pastorizzato e suoi derivati (formaggi freschi, gelati, panna e burro); più raramente, con vegetali contaminati da urine infette. Le brucelle vengono, infatti, rapidamente uccise dal calore (bastano 10 minuti a 60-70°C), sono poco resistenti ai succhi gastrici, mentre nelle feci, nelle urine sopravvivono anche per alcune settimane. Le brucelle possono sopravvivere anche più di un anno nella carne congelata; vengono distrutte, invece, dalla bollitura, dalla pastorizzazione e dai comuni disinfettanti.

La trasmissione della brucellosi da uomo ad uomo è piuttosto rara.

Brucellosi: chi è più a rischio?

Particolarmente esposti al rischio di infezione risultano essere alcune categorie professionali, come veterinari, macellai, pastori, cacciatori, allevatori e agricoltori.