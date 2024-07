Bronchiectasie: sintomi, cause e cosa prendere

Cosa prendere per le bronchiectasie?

Poiché è frequente il verificarsi di periodi acuti, di peggioramento, a causa delle infezioni, è raccomandato l'uso di antibiotici.

I più comunemente utilizzati sono amoxicillina, eritromicina o doxiciclina. L'eritromicina può essere utilizzata per prevenire il peggioramento della malattia.

Si raccomandano le tecniche di disostruzione delle vie aeree, come terapia fisica.

In caso di peggioramento improvviso, possono essere utilizzati farmaci per dilatare le vie aeree (broncodilatatori) e steroidi per via inalatoria (cortisonici), ma non esistono studi che ne abbiano determinato l'efficacia reale.

Non esistono, inoltre, studi sull'uso degli steroidi inalatori nei bambini.

La chirurgia, sebbene comunemente eseguita, non è stata ancora ben studiata.

Si può valutare il trapianto di polmone nei soggetti molto gravi.