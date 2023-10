Botulino negli alimenti e botulismo: quanto è velenoso e sintomi

Botulino: impariamo a conoscerlo per evitarlo

Il botulino è un batterio appartenente al Genere Clostridium e specie botulinum.

Fu scoperto nel lontano 1897 dal medico E. van Ermengen, il quale notò una diretta associazione tra l'insorgenza di varie epidemie ed il consumo di salsicce (Butulus in latino); egli coniò inoltre il termine "botulismo".

Oggi come allora, le esotossine prodotte da questo batterio si possono ritrovare in diversi alimenti ed in modo particolare nella carne e nel pesce in scatola, nei salumi, nelle conserve e nei vegetali conservati sott'olio. Le probabilità di contaminazione sono superiori per i prodotti alimentari casalinghi, in quanto non sempre vengono adottati corretti comportamenti igienico-sanitari durante la loro preparazione.

Come vedremo, la presenza di botulino nell'alimento viene sovente annunciata dal rigonfiamento del coperchio; talvolta sussistono anche alterazioni (irrancidimento, odore sgradevole, comparsa di muffe, rammollimento ecc.), ma l'estrema pericolosità del batterio deriva dalla sua capacità di proliferare mantenendo pressoché inalterate le caratteristiche organolettiche dell'alimento.

Quella del botulino è una tossina tra le più velenose al mondo. 75 nanogrammi di neurotossina botulinica sono già letali per un adulto, 1 grammi è in grado di uccidere dieci milioni di persone e una quantità 2 ettogrammi sarebbero sufficienti per annientare l'intera umanità.

Fortunatamente, il botulino può essere sconfitto con relativa facilità, purché vengano adottate una serie di regole comportamentali durante la preparazione e la conservazione dei cibi. Sappiamo, per esempio, che la tossina viene inattivata dal calore, dall'ossigeno e dall'acidità. Il rischio di intossicazione può quindi essere abbattuto portando ad ebollizione gli alimenti a rischio, per almeno dieci minuti prima del loro consumo. Anche se la refrigerazione può ritardare, ma non prevenire lo sviluppo della tossina, è comunque importante refrigerare gli alimenti parzialmente prepararti.

Cosa c’è da sapere sul botulino per evitarlo?

Le caratteristiche importanti da conoscere del botulino sono le seguenti: