Bonus Tiroide 2022: chi può richiederlo e come funziona

Introduzione Dal 2022 sarà possibile richiedere e beneficiare di un contributo economico che l'Inps riserva a quei soggetti affetti da patologie legate alla tiroide, con invalidità riconosciuta. Chiamarlo Bonus tiroide 2022 può non essere propriamente corretto perché in concreto si tratta di un contributo economico erogato dall'Inps a chi ne ha diritto, ossia a chi soffre di patologie alla tiroide, non un plus aggiuntivo. Ai soggetti che soffrono di malattie e scompensi tiroidei l'Inps riconosce un'indennità calcolata sulla percentuale dell'invalidità certificata da una commissione medica dell'Istituto di previdenza. In sintesi: per il 2022, chi ha un'invalidità superiore al 74%, e risponde a determinati requisiti reddituali, potrà inoltrare richiesta di un assegno che può arrivare fino a 550 euro.

Chi può chiedere il Bonus Tiroide? Per avere diritto al Bonus Tiroide 2022, il soggetto richiedente deve certificare di avere un'invalidità dovuta a una malattia della tiroide superiore al 74%. Tra le patologie incluse, ci sono: Ipotiroidismo

Ipertiroidismo con compenso neuropsichiatrico,

Gozzo,

Asportazione della ghiandola tiroidea,

Carcinoma tiroideo (carcinoma papillare, follicolare, midollare, anaplastico).

Ammontare del Bonus Tiroide L'importo del contributo previsto per il 2022 va da un minimo di 291,60 euro ai soggetti con invalidità dal 74% al 99%, fino ai 550 euro per chi ha invalidità 100% o non è autosufficiente. L'invalidità, come già specificato, deve essere certificata da una commissione medica dell'Inps. Queste le soglie di invalidità civile delineate dall'Inps: da 34% : diritto ad ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità

Procedura per richiedere il Bonus Tiroide Per presentare domanda del Bonus Tiroide 2022 all'Inps occorre aver fatto gli esami della tiroide necessari. Spetterà al proprio medico di base produrre e firmare i certificati che attestino la malattia, da registrare online sul portale dell'Inps. A questo punto verrà rilasciata la ricevuta cartacea dell'operazione online e una copia del certificato medico originale, valido 90 giorni. La presentazione della domanda di indennità all'Inps, o in un patronato o direttamente sul sito internet dell'Istituto, tramite l'accesso attraverso le proprie credenziali Spid (l'identità digitale) o Cie, la carta d'identità elettronica.