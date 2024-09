Bonus Salute 2024: cos'è, come richiederlo e a chi spetta?

Cos'è il Bonus Salute?

Per Bonus Salute si intendono tutte le agevolazioni messe in campo dal Governo in ambito sanitario, volte a tutelare e facilitare il benessere fisico e psicologico dei cittadini.

Le detrazioni fiscali previste dal Bonus Salute consentono di portare in detrazione al 19% dall'Irpef tutte le spese mediche sostenute per sé e per i propri familiari a carico.

