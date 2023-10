Bonus Salute 2023: Cos'è, come funziona, a chi spetta

Anche quest'anno si rinnovano le agevolazioni economiche per quanto riguarda le spese sanitarie . L'Agenzia delle Entrate ha infatti reso note le prestazioni che rientrano nei Bonus salute 2023.

Colonna portante della misura sono le detrazioni al 19% dall'Irpef per l'acquisto di farmaci, dispositivi medici, visite specialistiche ed esami di laboratorio. Le detrazioni riguardano sia la persona interessata sia i familiari a carico.

Con il termine Bonus salute si intendono tutte quelle agevolazioni messe in atto con lo scopo di garantire il benessere fisico e psicologico delle persone e agevolare l'accesso al diritto alla salute.

Cosa riguardano le spese detraibili

Apparecchi di protesi dentarie e fonetica

Apparecchi di ortopedia

Presidi di medicazione

Tamponi Covid

Mascherine chirurgiche Ffp2 e fp3

Presidi oculistici

Salute mentale

Presidi per disabili

Latte in polvere per neonati

Cibo per celiaci

Diverse le spese detraibili quest'anno, seppur con modalità differenti. Tra i presidi medici che si possono acquistare in modo agevolato ci sono apparecchi di protesi dentaria, oculistica e fonetica, arti artificiali, apparecchi di ortopedia, comprese le scarpe ortopediche, e medicazioni per le fratture come garze, gesso, busti, stecche, stampelle, bastoni e carrozzine.

Quest'anno tra le spese detraibili rientrano anche quelle per tamponi Covid eseguiti in farmacia o laboratorio, tamponi rapidi autodiagnostici e mascherine chirurgiche Ffp2 e fp3.

Per le spese effettuate fino al 31 dicembre 2023 viene erogato un voucher del valore di 50 euro, a cui si può sommare la detrazione al 19% per il costo eccedente.

Coperto dal bonus salute anche l'acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto correttive, per il quale è possibile avere un voucher di 50 euro, solo però per nuclei familiari con Isee non superiore al 10.000 euro.

Confermato anche il bonus psicologo, al quale possono accedere tutti i cittadini italiani con reddito Isee inferiore o pari a 50.000 euro. Lanciato per la prima volta nel 2022 e al momento in vigore fino al 2024, inizialmente l'importo era di 600 euro ma è poi successivamente passato a 1.500.

Novità per i disabili, che oltre alle detrazioni previste da anni, avranno riconosciuti anche ulteriori sconti per l'Irpef e l'assistenza personale.

Le mamme con neonati hanno diritto al bonus latte artificiale di 400 euro l'anno, a condizione che il loro Isee sia inferiore a 30.000 euro e che la necessità sia certificata da un neonatologo, un pediatra, il medico di base o da un altro specialista.

Un contributo specifico è previsto anche per i celiaci, che potranno usufruire, in base alle proprie condizioni, di un incentivo economico volto ad acquistare alimentari specifici per la propria dieta.