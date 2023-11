Bonus psicologo 2023: come richiederlo, a chi spetta, a quanto ammonta

Bonus Psicologo 2023: in arrivo i fondi. Il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha confermato che i contributi sono in arrivo, così anche le modalità e i tempi di richiesta, anche se questi ultimi dovrebbero rimanere invariati rispetto al 2022.

Il Bonus P sicologo è un contributo assegnato previa domanda, a chi richiede un sostegno psicologico. Nel primo anno di attivazione (il 2022) l'INPS aveva raccolto oltre 395mila richieste. 41.657 quelle con corretti requisiti, e quindi accolte (l'importo massimo ottenibile ammontava a 600 euro, a seconda dell'ISEE). Il bonus psicologo è stato rifinanziato per il 2023: manca ancora l'ultimo step , quello del decreto attuativo che, secondo quanto confermato dal Ministero, sarebbe in dirittura d'arrivo.

Come richiedere il Bonus Psicologo 2023

Per richiedere il Bonus Psicologo 2023 mancano ancora criteri riferiti a modalità e tempi, che saranno comunicati a breve, ma in generale, come per il 2022, la domanda andrà presentata online sul portale INPS nella pagina Bonus Psicologo ( attualmente non è ancora possibile fare richiesta per il 2023 ), fino al 2024, tramite l'accesso alla propria area personale con: