Bonus over 60 2024: quali sono i requisiti, e come fare domanda?

Per chi ha compiuto e superato gli 80 anni è previsto un sostegno per l'assistenza universale anziani . Il bonus avrà validità dal 1 gennaio 2025 , con un importo pari a 850 euro da sommare all'indennità di accompagnamento .

Il Bonus badante spetta agli anziani non autosufficienti over 60. Il contributo sulla spesa sostenuta per l'assistenza è pari a 3.600 euro l'anno ed erogato da CassaColf. Condizione necessaria obbligatoria: l'assunzione regolare della badante.

Esenzione ticket sanitario: quali sono i requisiti?

L'esenzione del ticket sanitario riguarda le spese sostenute per le visite specialistiche e ambulatoriali, gli esami di laboratorio e diagnostici, oltre che l'acquisto di farmaci e medicinali. Per averne diritto non bisogna avere un reddito complessivo superiore a 36.151,98 euro. Chi ha più di 65 anni può ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket per il pronto soccorso da Codice Bianco (25 euro).