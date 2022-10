Bonus occhiali: a chi spetta, quanto ammonta, come ottenerlo

Introduzione

Il bonus occhiali sarà presto erogabile dopo il parere positivo del Garante della privacy sul decreto del ministero della Salute che include il contributo una tantum di 50 euro per l'acquisto o rimborso (qualora l'acquisto sia stato già fatto) di occhiali da vista o lenti a contatto correttive acquistati tra il 1°gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023. Il bonus fa parte del piano di aiuti ai cittadini in difficoltà economica post pandemia da Covid-19. Nel periodo pre pandemico, tuttavia, era possibile beneficiare delle detrazioni Irpef al 19% per l'acquisto di dispositivi medici. La misura tanto attesa era prevista dalla Legge di Bilancio 2021, ma una lunga trafila ha dilatatoi tempi sino ad oggi quando sembra essere in via di attuazione.

Il bonus occhiali è stato introdotto dalla Legge n. 178 del 2020, la Legge di Bilancio 2021. "Anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19" è stato istituito un Fondo per la tutela della vista con una dotazione di 5 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023.

Il bonus occhiali è riservato alle famiglie con reddito Isee inferiore a 10mila euro, e l'incentivo verrà erogato a chi presenterà la domanda per l'acquisto di occhiali o lenti a contatto, in forma di voucher o, per quanti hanno già sostenuto la spesa, come rimborso. Per presentare la domanda, in entrambi i casi, sarà necessario seguire una procedura: l'utente dovrà registrarsi sulla piattaforma dedicata nell'area disponibile sul sito del Ministero della salute, tramite autenticazione via Spid, Cie o Cns. Rispettati i requisiti reddituali, dopo i controlli dell'Inps, i beneficiari accederanno al voucher. Tuttavia il bonus non è ancora erogabile perché manca ancora la piattaforma a cui presentare domanda, quindi proseguirà l'iter attuativo.