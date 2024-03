Bonus Fibromialgia e Diabete: come funziona?

La diagnosi di fibromialgia, le cui cause sono ancora incerte, avviene quando il paziente riferisce dolore generalizzato in tutto il corpo e soprattutto a ridosso della colonna vertebrale , da almeno 3 mesi, se accompagnato da sintomi fisici come l' affaticamento e la rigidità muscolare.

La fibromialgia in Liguria colpisce circa 700 persone e, a livello nazionale, non beneficia di alcun sostegno sanitario che copra le spese terapeutiche. Le terapie, infatti, attualmente non sono ancora fornite dal Servizio Sanitario Nazionale. Regione Liguria, dunque, si è fatta carico di questo impegno in attesa del riconoscimento nazionale e dell'ingresso della patologia nei Livelli Essenziali di Assistenza.

Bonus Diabete in Liguria: rimborso del glucagone

In merito al bonus per il diabete si riconosce ai cittadini residenti in Liguria la rimborsabilità del medicinale Baqsimi (glucagone) per il 2024, un farmaco salvavita somministrato per via intranasale, fondamentale per il trattamento delle ipoglicemie gravi, quando il paziente non può né mangiare e né bere.

Un farmaco che si rivela essenziale per i bambini che potrebbero avere dei problemi a deglutire o a iniettarsi il glucagone. La misura della regione Liguria garantisce quindi l'accesso alla terapia a carico del SSN a base regionale per i soggetti con diabete mellito di tipo 1.