Bonus Anziani 2024: cos'è e chi può richiederlo

Con il decreto legislativo sull'assistenza agli anziani non autosufficienti da parte del Consiglio dei Ministri, è stato approvato il cosiddetto bonus universale anziani (noto anche come assegno universale anziani non autosufficienti), una misura di sostegno sperimentale indirizzata agli ultra 80enni con gravissime patologie.

Bonus Anziani 2024: cos'è e a chi spetta

Il Bonus Anziani o Assegno Universale Anziani Non Autosufficienti è un contributo a sostegno della salute e l'invecchiamento attivo destinato a persone dagli 80 anni d'età in su non autosifficienti, che varierà a seconda dello specifico bisogno assistenziale del beneficiario. Potrà essere erogata, a scelta del beneficiario, sia come contributo economico o sotto forma di servizi alla persona.

Il contributo rientra tra le misure previste dalla legge delega sostegno anziani entrata in vigore il 31 marzo 2023, in seguito formalizzata con il Decreto legislativo attuativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2024.

L'assegno universale per anziani non autosufficienti, che sarà erogato dall'INPS, prevede una quota fissa di 531,76 euro, a cui può sommarsi l'assegno di assistenza pari a 850 euro, per una somma complessiva di 1.380 euro mensili.

L'assegno di assistenza può essere usato per pagare chi si prende cura dell'anziano, come badanti o caregiver oppure le strutture ricettive come Rsa o case famiglia dove gli anziani vengono presi in cura.