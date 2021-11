Bocca secca al risveglio: cause e rimedi

Anche se molti ne sottovalutano il ruolo, la saliva è una componente fondamentale dell'organismo. Infatti, è ricca di enzimi che effettuano una prima scomposizione degli alimenti ingeriti, sgravando lo stomaco di parte del lavoro di digestione , e che servono a combattere le infezioni orali . Se, dunque, la saliva viene prodotta in quantità insufficiente possono comparire diverse problematiche. Ma una bocca secca al risveglio da che cosa può dipendere? Ecco le cause principali.

Spesso, la secchezza delle fauci indica che il corpo ha bisogno di più liquidi . Quando si è disidratati, infatti, non si hanno abbastanza liquidi per produrre la saliva, che è composta quasi interamente da acqua. Se non si beve abbastanza durante il giorno, dunque, al mattino ci si potrebbe ritrovare con una bocca disidratata e secca.

Uso di determinati farmaci

Alcuni farmaci possono interferire con la salute della bocca e ridurre il flusso di saliva. In particolare, possono farlo i farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale o sulle cellule secretorie delle ghiandole salivari, arrivando a ridurre la secrezione salivare. Per esempio, la bocca secca al risveglio può essere causata dall'utilizzo dei farmaci usati per trattare la depressione e la vescica iperattiva, degli antistaminici, dei decongestionanti, dei miorilassanti e degli antidolorifici. Poiché è più probabile assumere farmaci con l'avanzare dell'età, c'è un rischio maggiore di secchezza delle fauci con l'avanzare dell'età. In effetti, secondo la Cleveland Clinic, 1 adulto su 5 soffre di xerostomia, ossia di secchezza delle fauci.