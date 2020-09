Ruolo Biologico

BNP è l'acronimo di Brain Natriuretic Peptide (Peptide Natriuretico Cerebrale) o più correttamente di B-type natriuretic peptide (Peptide Natriuretico di Tipo B). Il termine "Brain" cervello è infatti fuori luogo e si riferisce all'iniziale scoperta di questo peptide in estratti di cervello di maiale.

In realtà, nell'uomo il BNP viene secreto soprattutto dai ventricoli del cuore in risposta ad un eccessivo allungamento delle loro cellule muscolari cardiache, spia di un aumento del volume ventricolare o della pressione di fine diastole all'interno del ventricolo stesso.

Un piccolo ripasso di fisiopatologia: il BNP viene secreto dai ventricoli del cuore in risposta a un eccessivo allungamento delle cellule muscolari dei ventricoli. Le cellule muscolari dei ventricoli cardiaci si allungano in maniera eccessiva quando queste camere si riempiono troppo di sangue e ciò accade quando non riescono a svuotarsi in maniera adeguata durante la sistole; ciò accade tipicamente in alcune circostanze:

vi è una ridotta contrattilità del miocardio misurata come frazione di eiezione; in poche parole quando il muscolo cardiaco non riesce a contrarsi a sufficienza e a svuotarsi di conseguenza, ad esempio perché una sua area più o meno estesa è morta per un infarto, o perché l'efficienza muscolare cardiaca è ridotta dalla degenerazione associata all'invecchiamento, da una grave cardiopatia ischemica o da malattie cardiache. Tale condizione è tipica dell'insufficienza cardiaca e dello scompenso cardiaco congestizio; il ventricolo non riesce a svuotarsi a sufficienza quando esiste un'elevata resistenza a livello dei vasi arteriosi, ad esempio per la presenza di stenosi (restringimenti) ed irrigidimenti delle pareti arteriosi dati dalla presenza di placche aterosclerotiche (per capire meglio immaginiamo un tubo da innaffiare nel quale scorre dell'acqua; se pestiamo il tubo notiamo che a valle dell'ostruzione il tubo inizia a rigonfiarsi sempre più fino a scoppiare); vi sono delle disfunzioni delle valvole cardiache.

Oltre a essere un marker utile per analizzare, tramite analisi del sangue, il rischio cardiovascolare di un paziente, BNP svolge un ruolo biologico ben preciso all'interno dell'organismo umano.

Ancora una volta tale ruolo è intuibile: se le sue concentrazioni aumentano in presenza di quadri ipertensivi, la secrezione dello stesso avrà lo scopo di riportare per quanto possibile la pressione arteriosa nella norma, abbassandola. In effetti il BNP si lega ed attiva i recettori del fattore natriuretico atriale (ANP).

BNP ed ANP presentano significative analogie per quanto riguarda la struttura, la biosintesi e gli effetti biologici, sottolineati dalla loro attività diuretica, natriuretica e vasodilatatrice (aumentano l'escrezione di sodio ed acqua attraverso il rene e dilatano il lume dei vasi).

BNP e ANP riducono il volume del sangue ed il post-carico cardiaco, ottenendo un aumento della gittata cardiaca, in parte a causa di una frazione di eiezione superiore. Non a caso, è stato proposto l'uso clinico di BNP sintetico ricombinante (nesiritide) per via endovenosa, da utilizzarsi per brevi periodi per ridurre i sintomi dello scompenso cardiaco.