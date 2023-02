Blinatumomab: indicazioni ed effetti collaterali

Somministrato per via parenterale , il blinatumomab è disponibile nel nostro Paese in una specialità medicinale avente nome commerciale Blincyto®, il cui impiego è riservato all'ambito ospedaliero.

Inoltre, il blinatumomab viene utilizzato anche in giovani adulti, adolescenti e bambini con età uguale o superiore a un anno per il trattamento della leucemia linfoblastica acuta che non ha risposto, o non risponde più, a precedenti trattamenti.

Infine, è opportuno sapere che prima della somministrazione di ogni ciclo terapia con blinatumomab, il medico somministrerà al paziente dei medicinali per ridurre la possibilità di sviluppare una complicazione potenzialmente pericolosa per la vita nota come sindrome da lisi tumorale (per maggiori informazioni consulta l' articolo dedicato ).

Effetti indesiderati

Blinatumomab effetti collaterali: quali sono?

Come qualsiasi altro farmaco, anche il blinatumomab può causare diversi effetti collaterali che, tuttavia, possono manifestarsi in maniera diversa in ciascuna persona, variando sia per tipologia che per intensità. Difatti, ogni paziente reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco.

Di seguito sono riportati solo alcuni degli effetti indesiderati che possono insorgere in seguito alla terapia con blinatumomab; informazioni più dettagliate ed esaustive sono presenti nel foglietto illustrativo del medicinale che si deve impiegare; in qualsiasi caso, per informazioni è sempre bene rivolgersi al proprio medico.

Il medico va immediatamente allertato nel caso in cui compaiano effetti indesiderati gravi quali:

Infezioni , che possono manifestarsi con segni e sintomi come febbre, brividi, accelerazione del battito cardiaco, abbassamento della pressione sanguigna, dolori muscolari, stanchezza, tosse, difficoltà respiratorie, confusione, arrossamento, gonfiore o secrezioni nell'area interessata o in corrispondenza della linea di infusione.

, che possono manifestarsi con segni e sintomi come febbre, brividi, accelerazione del battito cardiaco, abbassamento della pressione sanguigna, dolori muscolari, stanchezza, tosse, difficoltà respiratorie, confusione, arrossamento, gonfiore o secrezioni nell'area interessata o in corrispondenza della linea di infusione. Disturbi neurologici , come brividi o tremori, confusione, encefalopatia, afasia, crisi convulsive.

, come brividi o tremori, confusione, encefalopatia, afasia, crisi convulsive. Sindrome da rilascio di citochine , i cui segni possono consistere in: febbre, gonfiore, brividi, aumento o abbassamento della pressione sanguigna, liquido nei polmoni.

, i cui segni possono consistere in: febbre, gonfiore, brividi, aumento o abbassamento della pressione sanguigna, liquido nei polmoni. Pancreatite, che può manifestarsi con forte e persistente dolore allo stomaco, con o senza nausea e vomito.

Effetti indesiderati molto comuni

Effetti indesiderati comuni