Bite per il bruxismo: cos'è e quale scegliere

Il bruxismo è il termine con cui viene indicato il digrignamento dei denti. Questo fenomeno, abbastanza diffuso, può essere generato da condizioni psicologiche, da disturbi della masticazione, da un allineamento scorretto dell'arcata dentale. In caso di bruxismo, è necessario approfondire questo disturbo, cercando di capirne le cause e intervenendo - con i giusti rimedi - per evitare l'usura dei denti.

Il rimedio più efficace per risolvere questo disturbo, garantendo salute ai denti ed aiutare anche il loro corretto allineamento, è il bite per il bruxismo.

Per approfondire:

Cos'è il Bite per il bruxismo

Il Bite per bruxismo è un presidio medico, uno strumento da mettere tra i denti durante il sonno. Quando chi digrigna i denti mentre dorme, andrà ad appoggiare i denti sul bite, non sentendo fastidio e dolore, rilasserà automaticamente i muscoli della mandibola, non digrignando più.

Esistono in commercio diverse tipologie di bite: modelli rigidi, morbidi, modelli standard o su misura, per poter rispondere al meglio alle esigenze di ogni singolo paziente. Vediamo alcuni modelli di bite per bruxismo in vendita online.

Bite dentale automodellante

Il bite per il bruxismo Time2Sleep è uno struento avanzato che previene il digrignamento dei denti e i conseguenti disturbi, come dolori ai muscoli della mascella, mal di testa, usura dei denti. Ogni confezione contiene 4 paradenti di 2 misure differenti, per adattarsi al meglio alla dentatura degli utenti. Il bite dentale automodellante Time2Sleep ha un design sottile, è semplice da indossare ed è pensato per modellarsi facilmente su qualsiasi bocca.

Bite Dentale Notturno Automodellante

Oz Denta propone un bite dal design sottile, semplice da indossare, non ingombrante, progettato per il digrignamento dei denti e per problemi di articolazione mandibolare. Uno strumento che ha l'obiettivo di rilassare i muscoli della mandibola, di alleviare i problemi generati dal bruxismo (dolore dei muscoli facciali, spasmi, dolori del collo e articolari, insonnia, dolori alle spalle, mal di testa). Ogni confezione contiene 2 bite dentali con istruzioni per la modellatura e una custodia per riporli.

Dilatatore nasale e bite dentale per sonni tranquilli

Un bite per impedire il fastidioso disturbo del bruxismo, insieme a dei dilatatori naso per dormire sonni tranquilli. Il kit Nuonove si prende cura dgli utenti per assicurare loro un sonno sano e di alta qualità. Mentre il bite evita l'usura dei denti e rilassa i muscoli mandibolari e facciali, i dilatatori per il naso non fanno russare e permettono di respirare meglio.

