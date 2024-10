Biopsia al seno: cos'è? A cosa serve e come si esegue

La biopsia del seno è una procedura che permette l' analisi istologica del tessuto mammario, eseguita su piccole porzioni di tessuto prelevate da un nodulo o da un'area ritenuta sospetta. Questa metodica viene eseguita al fine di escludere o confermare un dubbio diagnostico, relativo ad alterazioni strutturali della ghiandola mammaria emerse da precedenti indagini radiologiche ( ecografia , mammografia e risonanza magnetica ) e dalla valutazione clinica ( visita senologica ). La biopsia del seno viene eseguita sotto guida ecografica o mammografica, introducendo nel seno un ago tranciante o praticando un'incisione, fino a raggiungere la formazione sospetta dalla quale si raccoglie il campione da sottoporre alle analisi in laboratorio. In base all'esito dell'esame istologico, il medico specialista deciderà se procedere con ulteriori accertamenti e/o stabilirà il percorso terapeutico più adeguato al caso.

La biopsia del seno consiste nel prelievo di materiale tissutale mammario in forma di piccoli frustoli cilindrici, prelevati dall'area del seno in cui è stata individuata un'anomalia o una sospetta formazione neoplasica . Il materiale così raccolto viene poi sottoposto all'esame istologico (studio al microscopio ottico delle caratteristiche di un tessuto) o ad altre prove di laboratorio. Di solito, la biopsia del seno viene eseguita dopo un prelievo citologico non diagnostico (inadeguato o non rappresentativo) oppure in caso di discordanza tra il referto dallo specialista in anatomia patologica e quello del radiologo o del chirurgo. Lo scopo di questa procedura è, infatti, quello di definire con maggiore precisione e attendibilità la natura e le caratteristiche istopatologiche del tessuto in esame, escludendo o confermando la diagnosi di tumore al seno maligno . La biopsia mammaria consente, quindi, di indicare gli approcci terapeutici più adeguati ad ogni singolo caso e, qualora fosse necessario un intervento, permette di programmare al meglio il tipo di operazione chirurgica da eseguire per avere accesso alla neoplasia.

A cosa serve?

La biopsia del seno è una metodica utilizzata frequentemente in ambito oncologico, al fine di escludere gli eventuali dubbi diagnostici e ottenere un responso più preciso possibile.

Di solito, questa procedura è indicata nei casi in cui venga riscontrato un nodulo, un ispessimento o un'area di tessuto mammario sospetta alla palpazione e all'interpretazione del quadro mammografico o ecografico, e nei casi in cui l'esame citologico (agoaspirato) non fornisca informazioni sufficientemente attendibili sulla natura di tale anomalia.

Il prelievo di tessuto mammario permette di distinguere un'alterazione benigna (come nel caso di cisti e fibroadenomi) da una lesione di natura maligna (carcinoma o altri tumori), stabilendo la patologia in corso. Oltre alla valutazione istologica, la biopsia del seno consente di definire anche le caratteristiche funzionali della lesione (come l'attività biologica e l'eventuale invasività).

La biopsia del seno può essere indicata anche in presenza di: secrezioni sierose o ematiche dai capezzoli; variazioni inusuali della cute e dell'areola di una o entrambe le mammelle (fossette, pelle a buccia d'arancia, gonfiori, arrossamenti o sensazione di calore) e dolore ingiustificato al seno o all'ascella.

Nella maggior parte dei casi, il prelievo viene effettuato sotto guida ecografica (cioè con l'uso degli ultrasuoni) o radiografica (nel caso della mammografia), per localizzare al meglio la lesione ritenuta sospetta e raggiungere il bersaglio in modo esatto.

Tipi di biopsia

La biopsia del seno può essere eseguita con diverse procedure. La scelta della tecnica di prelievo di tessuto mammario viene effettuata dal medico specialista sulla base di vari fattori, come le caratteristiche, le dimensioni o la localizzazione della lesione da analizzare.

In ogni caso, lo scopo di queste procedure è quello di chiarire un dubbio diagnostico relativo ad alterazioni strutturali evidenziate da esami diagnostici precedenti (mammografia, ecografia o risonanza magnetica). Il campione di tessuto viene quindi analizzato al microscopio per determinare se è tumorale o meno.

Le principali tecniche oggi disponibili comprendono: