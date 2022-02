Biohacking: Cos’è, Esempi, Utilità e Rischi

Non esiste una risposta valida per tutte le tipologie di biohacking, e di seguito capiremo meglio perché.

Potremmo indentificare il biohacking anche come "l'anello di giunzione" tra l' approccio olistico , l' edonismo tecnologico (la ricerca di piacere attraverso la tecnologizzazione) e il transumanesimo (un movimento che sostiene che gli esseri umani possono e devono usare la tecnologia per aumentare ed evolvere la nostra specie).

Per alcuni, il biohacking rappresenta "l'arte e la scienza di gestire/modificare l'ambiente intorno e dentro di sé, in modo da esercitare il controllo sulla propria biologia, ottimizzandola ed aggiornandola".

Un sottoinsieme di biohacking, chiamato grinder , arriva al punto di impiantare nel corpo dispositivi come i chip dei computer. Gli impianti consentono loro di fare qualsiasi cosa, dall'apertura delle porte senza telecomando al monitoraggio dei livelli di glucosio per via sottocutanea - per dire il vero, questi hanno un'utilità specifica nel miglioramento della qualità di vita delle persone diversamente abili.

Perché Farlo

Perché darsi al biohacker?

Ciò che spinge a cimentarsi nel biohacking è il desiderio di sentirsi meglio e la curiosità di verificare fino a che punto è possibile aumentare le potenzialità del nostro corpo.

Alcuni vorrebbero semplicemente guarire da condizioni disagevoli o patologie; altri vorrebbero diventare più intelligenti e forti possibile. Una terza categoria di persone mira invece ad aumentare la propria aspettativa di vita.

Ciò che spesso accade tuttavia, è che da modesti e semplici obbiettivi salutistici si "alzi l'asticella" man mano che si ottengono dei risultati.

Un'altra motivazione è quella della "speranza" in caso di malattie gravi. Per lo sviluppo e l'approvazione di un nuovo farmaco ci possono volere molti anni. Inoltre, i tempi burocratici della sanità pubblica si dimostrano spesso inadatti al trattamento di certe patologie - questo non sembra valere, in realtà, per l'Italia. In queste circostanze, non è raro che le persone cerchino altre soluzioni, tra le quali proprio il biohackeraggio.

La comunità di biohacking offre anche un certo senso di "appartenenza". Dà alle persone la possibilità di esplorare idee non convenzionali in un ambiente non gerarchico, e di reinterpretare la sensazione di essere fuori dagli schemi, in un'identità comunque abbastanza "modaiola".

I biohacker si riuniscono in reti online dedicate e in gruppi social. Di presenza, conducono esperimenti e tengono/prendono lezioni in "hacklab" - laboratori aperti al pubblico - e conducono/partecipano a conferenze.