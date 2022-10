Bevande che causano gonfiore: quali sono, cause, controindicazioni

Introduzione Se si è soggetti alla formazione di gas e gonfiore addominale, è consigliato dagli specialisti in nutrizione, evitare diversi alimenti che possono causare gas (come ad esempio fagioli, crucifere, e broccoli). Non solo cibi, tuttavia, ma anche alcune bevande contribuiscono a creare disagi allo stomaco, quali meteorismo, peristalsi, reflusso gastrico, acidità e, appunto gonfiore e tensione addominale accompagnata da dolore.

Bevande che causano gonfiore: quali sono Soda e bevande gassate

Seltz

Latte

Frullati proteici

Caffè

Bubble tea o te freddo industriale

Succhi di frutta

Birra Sintomi Gas addominale

Tensione e dolore addominale

Meteorismo

Costipazione

Diarrea

Irregolarità intestinale

Soda, Seltz, Latte e Frullati proteici La bevanda principale responsabile della formazione di gas intrestinale è la soda, e tutte le bevande gassate. Le bolle di anidride carbonica possono cauasare gonfiore. Anche le versioni dietetiche rappresentano un doppio problema a carattere addominale poiché in genere contengono dolcificanti artificiali non propriamente benefici per l'intestino. Spesso i dolcificanti artificiali non vengono digeriti correttamente, il che può causare diarrea e altri sintomi digestivi, come gonfiore, gas e diarrea. Allo stesso modo il Seltzer, con o senza alcool, è responsabile del gonfiore. La versione di drink alcolici con seltz, inoltre, può alterare la composizione e la funzione del microbiota intestinale, in quanto i batteri svolgono un ruolo importante nella salute generale dell'intestino. Il latte, alimento dalle notorie proprietù nutritive, tuttavia può essere problematico per alcuni soggetti, proprio a livello gastrointestinale. I latticini causano gas e gonfiore nelle persone con intolleranza al lattosio, perché non riescono a digerire correttamente il lattosio, zucchero che si trova nel latte e in altri latticini. In effetti, si stima che fino al 65% delle persone sia intollerante al lattosio dopo l'infanzia, secondo la National Library of Medicine (NLM) degli Stati Uniti. I frullati proteici, consumati non di rado da sportivi e da chi segue una dieta proteica e low carb, possono contribuire alla formazione di gas addominale per via del siero di latte, un sottoprodotto del latte comunemente usato per produrre proteine ​​in polvere. Quindi in caso di intolleranza al lattosio, è bene scegliere prodotti proteici a base vegetale e senza latticini. Un altro colpevole di gas, crampi e gonfiore potrebbero essere i sostituti dello zucchero nel frullato, spesso usati per addolcire le polveri proteiche che possono provocare diarrea, gas eccessivo e gonfiore. Aiutano a digerire oppure no? Le bavande gassate spesso vengono bevute per agevolare la digestione. In realtà aumenta l'acidificazione dei succhi gastrici. Così, la digestione viene accelerata ma può provocare reflusso gastroesofageo, acidità e problemi di assorbimento, che possono essere dolorosi per soggetti affetti da gastrite o ulcere allo stomaco.