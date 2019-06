La gonadotropina corionica umana (hCG, human Chorionic Gonadotropin) è una glicoproteina ad attività ormonale, tipicamente associata alla gravidanza: il suo dosaggio nel corso della gestazione permette di valutare lo stato di salute delle gestante e del prodotto del concepimento (prima dell'embrione, poi del feto). Di norma, i valori di beta-hCG aumentano progressivamente nel circolo materno nelle prime 8-10 settimane di gravidanza per poi diminuire e stabilizzarsi per tutto il resto della gestazione.

Oltre ad essere un indicatore dello stato di gravidanza, la beta-hCG è utilizzata anche come "marker" tumorale, cioè appartiene a quel gruppo di sostanze che si possono trovare in quantità aumentate nel sangue, nelle urine o in altri liquidi corporei in presenza di alcuni processi neoplastici.