Le beta globuline sono un gruppo di proteine globulari; la determinazione della loro concentrazione plasmatica fornisce informazioni utili sullo stato di salute generale e, in particolare, supporta la diagnosi di varie condizioni. Ad esempio, bassi livelli di beta globuline possono essere segno di malattia epatica o renale . Il livello delle beta globuline può incrementare, invece, in presenza di un processo infiammatorio e di altre condizioni di aumentato turnover cellulare. Alterazioni delle beta globuline si possono riscontrare pure in caso di disordini autoimmunitari e malattie infettive . Risultati che si discostano dalla norma possono essere dovuti anche a determinati farmaci, disidratazione o gravidanza.

Cosa sono

Le beta globuline sono proteine globulari prodotte dal fegato. Tra le più note proteine di questo gruppo vi sono la transferrina (deputata al trasporto del ferro) e la beta-2 microglobulina.

Altre beta globuline che rientrano in questo gruppo sono: plasminogeno, angiostatine, properdina, globulina legante gli ormoni sessuali, fibrinogeno, proteine del complemento (in particolare, C3 e C4) e lipoproteine (in particolare, LDL o lipoproteine a bassa densità).

Beta Globuline e altre proteine sieriche

Dopo il prelievo del sangue, le proteine sieriche vengono separate in laboratorio nelle diverse componenti mediante una tecnica utilizzata nell'ambito delle analisi di laboratorio, chiamata elettroforesi proteica o protidogramma. Questa metodica analitica consente di determinare quali e quante proteine sono presenti nel siero sanguigno, nelle urine o in altri liquidi biologici, come il liquor (liquido cerebrospinale), in base alla loro mobilità all'interno di un campo elettrico. In particolare, quest'esame consente di separare le proteine in cinque frazioni: albumina, alfa 1 globuline, alfa 2 globuline, beta globuline e gamma globuline. L'alterazione del rapporto tra questi tipi di proteine è indicativa di alcune condizioni patologiche.

Come funziona l’elettroforesi

Durante l'elettroforesi la frazione del siero del sangue (ossia la parte liquida, privata delle cellule) viene posizionata su un supporto ed esposto al passaggio di una corrente elettrica; le proteine, per effetto del campo elettromagnetico, si dispongono a formare una serie di bande la cui dimensione è funzione della percentuale di ciascuna frazione proteica. Ciascuna delle proteine che permette di analizzare l'elettroforesi, infatti, ha una sua massa molecolare, che risponde alla sollecitazione elettrica in un modo caratteristico. In condizioni normali, ad esempio, il primo picco atteso, più alto e stretto, corrisponde all'albumina.

Le beta globuline sono così chiamate perché nell'elettroforesi sono più mobili delle gamma globuline e meno mobili delle alfa globuline.

Beta 1 e Beta 2 Globuline

Le beta globuline sono, a loro volta, suddivise in due gruppi:

Beta 1 globuline;

Beta 2 globuline.

Nella maggior parte dei casi, il valore di questi parametri aumenta o diminuisce in parallelo.