Generalità Cosa sono le Benzodiazepine e Cenni Storici Le benzodiazepine (BZD, o talvolta BDZ) costituiscono una classe di farmaci che vanta proprietà ansiolitiche, sedativo-ipnotiche, anticonvulsivanti, miorilassanti e anestetiche. Il clordiazepossido fu la prima benzodiazepina a entrare in commercio all'inizio degli anni '60. In seguito, furono effettuate modifiche alla struttura del clordiazepossido, nel tentativo di ottenere farmaci con caratteristiche migliori. Nel 1959 fu così sintetizzato il diazepam, una benzodiazepina fino a 3-10 volte più potente del clordiazepossido. Il diazepam fu commercializzato nel 1963 con il nome commerciale - ancora oggi utilizzato e molto conosciuto - di Valium®. Successivamente, la ricerca nel campo delle benzodiazepine ha continuato a svilupparsi, ottenendo numerose nuove molecole utilizzate ancora oggi. Struttura Generale delle Benzodiazepine

A Cosa Servono Indicazioni Terapeutiche delle Benzodiazepine: per cosa si usano? Come sopra accennato, le benzodiazepine vantano numerose proprietà; pertanto, possono essere impiegate per trattare diverse patologie. Le indicazioni terapeutiche sono diverse fra una benzodiazepina e l'altra e variano in funzione delle diverse caratteristiche fisico-chimiche che ciascuna molecola possiede. Di seguito sono elencati i vari tipi di patologie per cui è indicato l'uso delle benzodiazepine: Insonnia a breve termine;

Ansia;

Manifestazioni psichiatriche o somatiche associate a sindrome ansiosa;

Sollievo sintomatologico dell'ansia acuta nevrotica o psicotica;

Attacchi di panico, con o senza agorafobia;

Tensione;

Stati di male epilettico;

Convulsioni; Inoltre, le benzodiazepine possono essere utilizzate come sedativi prima di esami o trattamenti esplorativi (gastroscopia, colonscopia ecc.); trovano impiego anche nella premedicazione anestetica.

Scelta Fattori da valutare per la Scelta del Tipo di Benzodiazepina da utilizzare Quando si deve scegliere quale farmaco utilizzare per trattare una determinata patologia devono essere valutati determinati parametri. Tali parametri sono: La velocità con cui il farmaco viene assorbito;

La quantità di farmaco effettivamente assorbita in seguito alla sua assunzione;

L'eventuale produzione di metaboliti attivi in seguito al metabolismo del farmaco;

Il grado di lipofilia (cioè il grado di affinità che il farmaco possiede nei confronti delle sostanze grasse). La lipofilia è un parametro fondamentale. Infatti, per svolgere la loro azione, le benzodiazepine devono raggiungere i neuroni cerebrali e - per farlo - devono superare la barriera ematoencefalica (un complesso sistema fisiologico che regola gli scambi di sostanze utili e prodotti di rifiuto tra sangue, liquido cefalorachidiano ed encefalo). Una delle caratteristiche fondamentali che un qualsiasi farmaco deve possedere per attraversare questa barriera è, appunto, la lipofilia. Tanto maggiore è la lipofilia di una benzodiazepina, tanto superiore sarà la velocità con cui essa attraversa la barriera ematoencefalica. Questi fattori, perciò, contribuiscono a determinare quali sono gli impieghi clinici di ciascuna benzodiazepina. Ad esempio, una benzodiazepina che viene assorbita rapidamente, il cui metabolismo non genera metaboliti attivi e dotata di elevata lipofilia, sarà più utile come sedativo ipnotico, ma meno utile per il trattamento dell'ansia. Al contrario, una benzodiazepina con una velocità di assorbimento minore e il cui metabolismo genera metaboliti attivi, probabilmente sarà più utile per il trattamento degli stati ansiosi. Approfondimento: Come combattere l'Ansia? Il ricorso all'uso di benzodiazepine - che in qualsiasi caso devono essere prescritte dal medico - non è l'unico modo per trattare l'ansia. In presenza di patologie ansiose, infatti, è innanzitutto fondamentale rivolgersi al medico e allo specialista per un accurata diagnosi al fine di stabilire quale disturbo interessa il paziente, il suo grado di severità e la sua causa. Da qui sarà poi possibile elaborare una strategia terapeutica che possa portare alla risoluzione del problema. NOTA BENE: le benzodiazepine NON devono essere assunte dal paziente di propria iniziativa, ma vanno utilizzate solo ed esclusivamente se prescritte dal medico.

Come Agiscono Meccanismo d'azione delle Benzodiazepine L'attività del sistema nervoso è influenzata da numerose sostanze deputate allo scambio d'informazioni tra strutture anatomiche distanti tra loro. La trasmissione degli impulsi è affidata a particolari messaggeri - i neurotrasmettitori - che possono esercitare un'azione eccitatoria o inibitoria. Grazie al ruolo svolto dai neurotrasmettitori, l'organismo è in grado di modulare le sue attività motorie, sensitive, intellettive e le attività legate alla sfera affettiva e al tono dell'umore. Le benzodiazepine agiscono stimolando il sistema GABAergico, cioè il sistema dell'acido γ-amminobuttirico (o GABA). Il GABA è un γ-amminoacido ed è il principale neurotrasmettitore inibitorio del cervello. Esso espleta le proprie funzioni biologiche legandosi ai suoi specifici recettori: il GABA-A, il GABA-B e il GABA-C. Sul recettore GABA-A è presente un sito di legame specifico per le benzodiazepine (BZR). Le benzodiazepine si legano a questo sito specifico, attivano il recettore e promuovono la cascata di segnali inibitori indotta dal GABA stesso. Vedi anche: Come agiscono le Benzodiazepine?