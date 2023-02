Benefici dei probiotici nei bambini: quando e come usarli

In questo breve articolo cercheremo di capire meglio i possibili benefici , quando e come usarli nei più piccoli.

Gli innumerevoli studi oggi disponibili tuttavia si riferiscono, per lo più, a campioni di ricerca costituiti da persone adulte; è quindi lecito che molti genitori si chiedano: <<i probiotici funzionano allo stesso modo anche per i bambini?>>. Scopriamolo.

Parliamo soprattutto di alcuni ceppi batterici come Lactobacillus rhamnosus GG [LGG] (inclusi nei famosi " fermenti lattici ") e di lieviti come Saccharomyces boulardii.

In linea generale, gli approfondimenti scientifici fatti a tal riguardo concordano sul fatto che i microorganismi più indicati alla formulazione dei probiotici siano (più o meno) gli stessi a crescere negli alimenti fermentati , come yogurt e crauti .

Poiché l'impronta genetica, l'influsso dietetico e ambientale fanno sì che ognuno di noi possieda un microbioma * unico nel suo genere, talvolta non è semplice capire se i l'assunzione di probiotici possa rivelarsi una scelta azzeccata oppure no – e, nel caso, quale scegliere, in che posologia ecc.

Sappiamo tuttavia che la flora batterica intestinale non è costituita da un'unica specie di microorganismi, bensì da batteri , lieviti e virus che, in totale, conta oltre 160 specie e miliardi di singole unità.

Il microbiota che colonizza questa porzione intestinale è infatti coinvolto in numerosi processi dell'organismo. Oltre a fungere da " barriera " immunitaria diretta contro i patogeni, produce elementi nutritivi per la mucosa del colon , interagisce positivamente con il sistema immunitario generale e si correla ad alcuni aspetti del sistema nervoso centrale .

È comunque doveroso specificare che, per la maggior fragilità intrinseca della loro condizione, hanno un maggior rischio di infezione alcuni gruppi di popolazione come: immunodepressi gravi, pazienti oncologici, malati di HIV complicati, chi si sottopone a cure farmacologiche particolari, affetti da permeabilità intestinale e altri, bambini molto piccoli (ancor più se nati pre-termine).

Possibili benefici dei probiotici per i bambini

L'aspetto ad oggi più assodato è che, anche nei bambini, l'assunzione di probiotici può contribuire a mantenere la salute del grosso intestino (colon) e il trofismo delle difese immunitarie.

Uno studio* ha rilevato che i bambini a cui venivano somministrati probiotici ogni giorno per 3 mesi avevano meno probabilità di avere problemi respiratori e diarrea rispetto ai bambini a cui veniva somministrato un placebo.

*[Probiotics in Children: What Is the Evidence? – Iva Hojsakcorresponding – Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2017 Sep; 20(3): 139–146. Published online 2017 Sep 26].

In liea generale tuttavia, reintegrando il microbiota fisiologico, i probiotici supportano la funzione del sistema immunitario e possono persino aiutare a prevenire alcune malattie; in certe situazioni, come nelle alterazioni dell'alvo provocate da disbiosi, potremmo addirittura parlare di effetti terapeutici diretti.

I bambini che soffrono di stipsi o di diarrea non correlata ad altre malattie possono trarre vantaggio generale nel migliorare la composizione della propria flora batterica intestinale. A tal proposito, l'utilizzo di probiotici può essere di grande utilità nella fase di educazione all'impiego del vasino poiché, spesso, in tale passaggio può subentrare una più o meno consistente stitichezza.

L'uso di probiotici è altamente consigliato in concomitanza e a posteriori di una terapia antibiotica.

I probiotici possono anche aiutare ad alleviare la diarrea da IBS (sindrome del colon irritabile) – anche se piuttosto difficile da differenziare in questa fascia di età – e a prevenire le acuzie delle malattie infiammatorie intestinali – questo effetto è stato osservato prevalentemente negli adulti, ma è condivisibile ipotizzare che possa manifestarsi anche negli infanti.

Per il loro effetto trofico sul sistema immunitario, i probiotici possono essere pertinenti nella dieta dei bambini più "suscettibili" alle infezioni, anche delle vie aeree, come mal di gola, raffreddore ecc.

Non solo; anche se sono necessarie ulteriori ricerche a riguardo, sappiamo che l'effetto dei probiotici sulle difese immunitarie è anche di tipo modulatore, il che potrebbe permettere di ridurre il rischio di sviluppare asma, allergie e patologie autoimmuni.