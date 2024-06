Quali sono i benefici del sesso tantrico?

Cos'è il sesso tantrico? Il sesso tantrico è una forma di sesso lenta che unisce spiritualità e sessualità. Si ritiene che praticarlo aumenti l'intimità e crei una connessione mente-corpo. L'orgasmo non è l'obiettivo finale del sesso tantrico, ma lo è piuttosto la presenza (qui ed ora*), la costruzione e/o lo scambio di energia tra i partner. La sessualità tantrica incapsula in sostanza questa definizione: tessere/connettersi al proprio vero sé, per gli altri e per il mondo, fino a raggiungere uno stato di coscienza più elevato. *Il tantra è una tecnica che si basa sul "qui e ora"; applicato al sesso, si riferisce alla pratica di ascoltare molto profondamente il proprio corpo e vivere il momento presente, connettendosi con le sensazioni che sperimentiamo e condividiamo con il/la partner, senza focalizzarsi necessariamente a raggiungere il climax.

A chi è adatto Chi può praticare sesso tantrico? Il sesso tantrico - o tantra, come è spesso noto - può essere fatto da chiunque sia interessato a riavviare la propria vita sessuale e trovare nuova profondità nel fare l'amore. La buona notizia è che il sesso tantrico non è "orientato agli obiettivi", il che significa che non ci si deve mettere d'impegno per imparare cosa fare ed il fine ultimo non è raggiungere semplicemente l'orgasmo. Nel sesso tantrico, infatti, si può scegliere di concedersi o meno questa forma di rilascio (climax); piuttosto, si basa sull'ascoltare molto profondamente il corpo e il momento che si sta vivendo (qui ed ora). Si tratta di provare una sensualità accresciuta e godersi il proprio corpo: i rapporti sessuali possono migliorare la propria esperienza, ma si può praticare il tantra anche per sentirsi più connessi alla propria mente e al proprio corpo. Il trucco sta nel distogliere la mente dall'orgasmo e concentrarsi invece sul rendere i preliminari piacevoli e gratificanti, finché non si è pronti a portare il sesso tantrico alla sua conclusione naturale. Per approfondire: Preliminari: cosa sono e perché sono importanti? Con chi si può fare sesso tantrico? Il sesso tantrico si può fare da soli/e: non si ha bisogno di un/a partner per esplorarlo. Quest'approccio non solo può migliorare la propria esperienza, ma aiuta a comprendere il concetto prima di provarlo con un/a partner. La cosa più importante per chi è alle prime armi è mettere da parte qualsiasi aspettativa o definizione di sesso: il sesso è un atto fisico, ma il sesso tantrico intreccia la spiritualità in modo che trascenda solo la fisicità. Il sesso tantrico fa bene se: Stai cercando qualcosa di nuovo da fare in camera da letto

Vuoi diventare più intimo con il/la tuo/a partner

Vuoi provare a riconnetterti con il/la tuo/a partner

Fai fatica a essere "nel momento" quando fai sesso

Tu o il/la tuo/a partner lottate con l'eiaculazione precoce, la disfunzione erettile o l'anorgasmia

Quali sono i benefici del sesso tantrico? 3 benefici del sesso tantrico Il sesso tantrico consiste nello sfruttare il potere della propria energia sessuale per creare una connessione più profonda con il corpo e l'anima del/la partner, il tutto connettendosi più profondamente con il proprio io interiore. I vantaggi che ne conseguono sono diversi: 1. Aiuta a praticare la consapevolezza Nel mondo digitale iper connesso di oggi, trovare la vera pace è più impegnativo che mai, rendendo la consapevolezza una pratica incredibilmente preziosa. Il sesso tantrico prevede di eliminare le distrazioni e di concentrarsi sulle sensazioni e sulle emozioni che si provano, aiutando ad esistere nel momento presente ed a escludere il resto. 2. Può far durare più a lungo il rapporto La ricerca suggerisce che le posizioni di respirazione profonda e circolazione sanguigna per cui lo yoga è noto possono aiutare gli uomini che soffrono di eiaculazione precoce e disfunzione erettile. Partendo dalla considerazione che il tantra è una tradizione yogica, vien da sé che la respirazione profonda e consapevole sia una parte fondamentale del sesso tantrico. La respirazione abbinata a movimenti lenti e consapevoli può dare ai praticanti di ogni genere un maggiore controllo sui propri livelli di eccitazione e distribuire la propria energia in tutto il corpo, portando ad un accumulo molto più lento del climax ed a un'esperienza sessuale prolungata. 3. Può approfondire la connessione con i partner In un mondo in rapida evoluzione, pieno di responsabilità e di intrattenimento su richiesta, è facile che la distanza tra te e il/la tuo/a partner cresca. Quando ci si avvicina al sesso senza l'aspettativa dell'orgasmo come fine ultimo, ma come mezzo per arricchire il proprio legame intimo, è probabile che ci si possa ritrovare a connettersi ad un livello più profondo di quanto si sarebbe mai pensato possibile. I movimenti lenti e consapevoli del sesso tantrico permetteranno di godere appieno della presenza fisica e psicologica dell'altro, chiudendo quello spazio emotivo e fisico. Inoltre, prolungando il tempo e lo sforzo dedicato al sesso, è possibile raggiungere una forma di estasi più elevata e intensa.

Può migliorare il rapporto di coppia? Come il sesso tantrico può migliorare il rapporto di coppia? Il Tantra può insegnare l'equilibrio e la connessione, che non solo aiuteranno a costruire intimità con il/la partner, ma può conferire anche una maggiore consapevolezza del proprio corpo. Troppo spesso ci si limita a seguire dei movimenti stereotipati durante il sesso e non ci si chiede se ci stiamo davvero godendo l'esperienza il più possibile. Imparare a essere pienamente presenti e coinvolti può aiutare a provare sensazioni fisiche ed emotive in nella loro interezza e connettersi completamente al/alla proprio partner. Ciò può portare a esperienze sessuali intensificate con nuove e intense forme di piacere.