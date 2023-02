Bendamustina: effetti collaterali, meccanismo d'azione, quando si usa

Che cos'è la Bendamustina e caratteristiche generali La bendamustina è un principio attivo antitumorale impiegato nel trattamento di alcuni tipi di leucemia e di linfoma e nel trattamento del mieloma multiplo. Più precisamente, la bendamustina appartiene al gruppo degli agenti alchilanti. Da somministrarsi per via parenterale, la bendamustina è contenuta in diversi medicinali il cui impiego è riservato all'ambito ospedaliero. Esempi di medicinali contenenti Bendamustina Bendamustina Accord®

Bendamustina Dr. Reddy's®

Bendamustina EG®

Bendamustina Hikma®

Bendamustina Kabi®

Bendamustina Medac®

Levact®

Stinred® Shutterstock Bendamustina - Struttura chimica

A cosa serve? Bendamustina indicazioni terapeutiche: quando si usa? La bendamustina viene utilizzata, in monoterapia o in terapia di associazione con altri antitumorali, nel trattamento di: Leucemia linfatica cronica , nei casi in cui l'associazione chemioterapica con fludarabina non è appropriata;

, nei casi in cui l'associazione chemioterapica con fludarabina non è appropriata; Linfomi non Hodgkin che hanno risposto parzialmente o che non hanno risposto a precedenti trattamenti con rituximab;

che hanno risposto parzialmente o che non hanno risposto a precedenti trattamenti con rituximab; Mieloma multiplo, nei casi in cui la terapia con talidomide o bortezomib non è appropriata.

Interazioni Interazioni farmacologiche fra la Bendamustina e altri farmaci Prima di iniziare il trattamento con bendamustina, il medico deve essere informato se si stanno assumendo farmaci che influiscono sulla funzionalità midollare ossea e farmaci che influenzano la risposta immunitaria. Inoltre, è importante informare il medico se ci si deve sottoporre a vaccinazioni, in particolare, se con vaccinici vivi. In qualsiasi caso, prima di iniziare la terapia con bendamustina, è necessario informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti, o si potrebbero assumere, farmaci o prodotti di qualsiasi tipo, inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, gli integratori alimentari, i prodotti omeopatici, ecc.

Sovradosaggio da Bendamustina Non esiste un antidoto specifico per il sovradosaggio da bendamustina; il trattamento, perciò, sarà sintomatico e di supporto.

Bendamustina meccanismo d'azione Come agisce la Bendamustina e come espleta la sua azione terapeutica? Come accennato, la bendamustina è un principio attivo appartenente al gruppo degli agenti alchilanti. In quanto tale, essa agisce andando ad alchilare il DNA sia a singola elica che a doppia elica, impedendone di conseguenza la replicazione e alterandone la trascrizione in RNA. Naturalmente, questo blocco delle funzioni del DNA comporta la morte della cellula.

Dose e modo d'uso Come si somministra Bendamustina? La bendamustina verrà somministrata da personale sanitario specializzato nell'uso di simili farmaci mediante infusione endovenosa nell'arco di 30-60 minuti. La posologia di medicinale da assumere sarà stabilita dallo specialista su base individuale per ciascun paziente, in funzione della patologia che si necessita trattare, in funzione della superficie corporea del paziente e in funzione delle condizioni di salute generali dello stesso.

Uso in gravidanza e allattamento La Bendamustina può essere usato durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? La bendamustina non deve essere usata dalle donne in gravidanza, a meno che il medico non lo ritenga assolutamente necessario. In questo caso, è necessario discutere con il medico sul rischio di potenziali effetti indesiderati sul nascituro e, generalmente, si raccomanda una consulenza genetica. Le donne in età fertile devono utilizzare efficaci mezzi contraccettivi, prima e durante il trattamento con bendamustina . I pazienti di sesso maschile sottoposti a terapia con bendamustina devono evitare di concepire sia durante il trattamento con il principio attivo che per un periodo di almeno sei mesi dopo il termine dello stesso . Inoltre, poiché la bendamustina può influire sulla fertilità, è bene richiedere una consulenza sulla conservazione dello sperma prima di iniziare il trattamento. La bendamustina non deve essere utilizzata dalle madri che allattano al seno. Pertanto, quest'ultimo deve essere sospeso nel momento in cui è necessario iniziare una terapia con questo principio attivo.