Quali sono le Cause della Belonefobia?

La belonefobia è la paura intensa o morbosa nei confronti di aghi, spilli, siringhe o altri oggetti acuminati e taglienti.

Come altre fobie, le cause non sono sempre facilmente identificabili. In un certo senso, la belonefobia può essere interpretata come una reazione ad una situazione sgradevole, di emergenza e/o di pericolo, nonostante gli stimoli siano innocui. Per il belonefobico, questi possono avere caratteri simili a minacce effettivamente dannose: gli oggetti acuminati possono essere associati all'idea di ferirsi o di sanguinare.