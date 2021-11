Battiti per Minuto: Quanti Sono? Valori Normali Battiti Cardiaci

Questa successione di eventi avviene autonomamente e si ripete da 60 a 100 volte al minuto in condizioni di riposo. Normalmente, ogni battito pompa nel sistema vascolare da 0,7 a 1 decilitro di sangue, pari a 5-6 litri al minuto. In casi di sforzi fisici estremi, la frequenza cardiaca può aumentare a 180 battiti per minuto o più e il volume del sangue pompato fino a 25 litri al minuto.

In condizioni di riposo, i battiti per minuto - da intendersi come pulsazioni - sono regolari e, generalmente, è compresi tra 60 e 100 bpm . Le eventuali variazioni rispetto a quest'intervallo di riferimento, qualora non siano tenute sotto controllo o correlate a situazioni fisiologiche, possono causare problemi alla salute e possono indicare la presenza di una malattia sottostante.

I battiti per minuto sono un segno indicativo della contrazione ritmica che il cuore compie per distribuire il sangue nei vasi . Rilevare il numero di battiti del cuore al minuto ( bpm ) significa misurare la frequenza cardiaca .

Il modo più semplice per misurare il battito del cuore consiste nel cercare la pulsazione circa due dita al di sotto la base del pollice. Una volta individuate le pulsazioni bisogna guardare l'orologio e contare quante pulsazioni si verificano in un minuto. Per agevolare l'operazione si possono contare le pulsazioni per 15 secondi, per poi moltiplicare il numero per quattro: il risultato corrisponde alla frequenza cardiaca .

Il cosiddetto " polso " fornisce informazioni sulla frequenza cardiaca (numero dei battiti per minuto del cuore) e sul suo ritmo. In pratica, si tratta della transitoria dilatazione di un'arteria a causa della variazione della sua pressione interna. Il polso è, quindi, indicatore dell'attività cardiaca per la deformazione che le pareti delle grandi arterie subiscono in concomitanza del ciclo cardiaco: a numero di battiti e qualità delle pulsazioni corrisponde una funzione cardiocircolatoria più o meno efficiente .

Insieme alla temperatura corporea , la pressione sanguigna e il ritmo respiratorio , la misura del numero di battiti del cuore in un minuto è uno dei parametro vitali. Ricordiamo che questi segni clinici, interpretati nel loro insieme, sono indicativi della normale o dell'alterata funzionalità dell'organismo (in termini pratici, esprimono lo stato delle funzioni necessarie o pertinenti alla vita).

Valori Normali

Quanti devono essere i Battiti per Minuto?

In condizioni normali, in un minuto, il ciclo cardiaco si compie circa 70 volte, quindi si registrano 70 battiti del cuore. Negli atleti che si allenano con regolarità, la frequenza riposo è mediamente di circa 50 battiti al minuto.

La maggior parte della letteratura e delle associazioni mediche, tra cui l'American Heart Association, cita come normali i battiti per minuto compresi tra 60 e 100 bpm a riposo, cioè dopo almeno 10 minuti che ci si è seduti e/o rilassati.

Fattori che influenzano i Battiti per Minuto

I battiti per minuto possono variare in base alle esigenze fisiche del corpo, inclusa la necessità di assorbire ossigeno ed espellere l'anidride carbonica. Le condizioni che possono provocare cambiamenti nei battiti per minuto includono l'esercizio fisico, il sonno, l'ansia, lo stress, la presenza di malattie ed alcune terapie farmacologiche.

Battiti per Minuto e Riposo Notturno Durante il sonno, è considerato normale (entro certi limiti) che i battiti per minuto siano inferiori per numero, con frequenze intorno ai 40-50 bpm.

Battiti per Minuto e attività fisica

Un numero di battiti per minuto inferiori alla norma è comune per le persone che praticano molta attività fisica o sono molto atletiche. A tal proposito, invitiamo a consultare anche i seguenti approfondimenti sulla frequenza cardiaca:

Le persone attive hanno spesso una frequenza cardiaca a riposo più bassa (fino a 40), poiché il loro muscolo cardiaco è in condizioni migliori e non ha bisogno di lavorare in modo sostenuto per mantenere un battito costante. Una quantità bassa o moderata di attività fisica di solito non cambia molto il polso a riposo.

Battiti per Minuto Alti - Battiti per Minuto Bassi

Quando il cuore non batte in modo regolare viene a stabilirsi un'aritmia:

La tachicardia comporta un aumento dei battiti per minuto e viene definita con una frequenza cardiaca superiore a 100 bpm a riposo o senza alcuna forma di stress psicofisico. La tachicardia può essere l'espressione di un disturbo funzionale o di turbe dell'attività elettrica cardiaca.

comporta un aumento dei battiti per minuto e viene definita con una frequenza cardiaca superiore a 100 bpm a riposo o senza alcuna forma di stress psicofisico. La tachicardia può essere l'espressione di un disturbo funzionale o di turbe dell'attività elettrica cardiaca. Nella bradicardia, invece, i battiti per minuto a riposo sono inferiori e viene definita con una frequenza cardiaca inferiore a 60 bpm a riposo. La bradicardia può essere fisiologica, su base costituzionale, o patologica (es. ipertensione endocranica, blocco atrio-ventricolare, disfunzione del nodo del seno, ipotiroidismo ecc.).

Va sottolineato che una frequenza cardiaca inferiore a 60 battiti per minuto o superiore ai 100 battiti per minuto non segnala necessariamente un problema medico. Per esempio, potrebbe essere il risultato dell'assunzione di un farmaco, come un beta-bloccante.

Interpretazione delle Variazioni dei Battiti per Minuto

Le variazioni dei battiti per minuto rispetto alla normalità sono una manifestazione frequente, ma relativamente aspecifica; nella maggior parte dei casi, questi compaiono in assenza di cardiopatie o di altre malattie sottostanti. Occasionalmente, però, i battiti per minuto accelerati o rallentati possono nascondere una condizione in grado di mettere a rischio la vita. La chiave per la valutazione dei battiti per minuto consiste nell'elettrocardiogramma (ECG), esame consente di registrare gli impulsi elettrici del cuore e la loro conduzione.

Anomalie dei Battiti per Minuto: Esami per approfondire

Quando le alterazioni dei battiti per minuto si manifestano in modo ricorrente, è opportuno rivolgersi al proprio medico di base o al cardiologo di riferimento, in modo da ricercare in maniera approfondita la causa che scatena questo segno clinico e stabilire la giusta terapia per limitare l'eventuale problema diagnosticato.

La valutazione clinica preliminare - costituita da anamnesi ed esame obiettivo - ha l'obiettivo di comprendere in quali condizioni si verifica, indaga il quadro sintomatologico completo (ricercando i sintomi associati, come debolezza, astenia e dolore anginoso). Il medico raccoglie, inoltre, informazioni circa l'assunzione di farmaci e la presenza di patologie cardiovascolari o polmonari che possano comportare aritmie, ipertensione o ipoglicemia. L'auscultazione permette di evidenziare eventuali soffi, crepitii ed altri segni anomali associati a valori di battiti per minuto alti o bassi.

Il paziente viene sottoposto, poi, ad esami di laboratorio, per misurare la concentrazione di zuccheri nel sangue (glicemia), dosare i livelli degli ormoni tiroidei e verificare eventuali squilibri degli elettroliti.

Sulla base dei risultati di queste analisi, il medico indica l'esecuzione di test come l'elettrocardiogramma, il monitoraggio secondo Holter o esami specialistici utili ad indagare patologie a carico del cuore, associati o meno alla diagnostica per immagini.