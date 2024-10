Il termine batteriuria è impiegato in campo medico per indicare la presenza di significative quantità di batteri nelle urine .

Cause di batteriuria e infezioni urinarie

Il rilievo di batteri belle urine costituisce una probabile spia di infezioni urinarie in corso, dato che le urine sono normalmente sterili (al contrario delle feci, invece ricchissime di batteri).

La batteriuria può instaurarsi per diverse cause. Nella maggior parte dei casi, i batteri risalgono le vie urinarie dal serbatoio fecale attraverso l'uretra, il condotto che convoglia all'esterno l'urina accumulata dalla vescica.

Seppur con maggiori difficoltà, i batteri possono giungere nell'urina anche da altre sedi dell'organismo, attraverso la via ematica o la via linfatica.

La batteriuria è generalmente associata alla presenza di un singolo ceppo batterico nelle urine, il più comune dei quali è l'Escherichia coli; altri enterobatteri Gram-negativi (Proteus, Klebsiella) e Gram-positivi (Enterococcus faecalis) sono responsabili prevalentemente di infezioni ambulatoriali.

In ambito ospedaliero, invece, le infezioni urinarie sono prevalentemente sostenute da Escherichia coli, Enterococcus faecalis ma anche da Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Pseudomonas aeruginosa, ecc.

Va comunque precisato che, in alcuni casi, può esservi la possibilità che la batteriuria sia fittizia, in quanto provocata dalla contaminazione batterica del campione urinario durante la raccolta o il trasporto, ad esempio per una scarsa igiene delle mani o dei genitali esterni.