Bartolinite: Cos’è? Cause, Sintomi, Rimedi e Cura

Nella maggior parte dei casi, la bartolinite è un disturbo transitorio che tende a risolversi nel giro di 3-5 giorni. In alcune occasioni, però, l'infiammazione può complicarsi e dare luogo alla formazione di una cisti o un ascesso.

Diverse soluzioni possono contribuire ad alleviare il fastidio ed accelerare la guarigione della bartolinite. I farmaci sono più efficaci nei primi stadi dell'infiammazione.

Farmaci per la cura della Bartolinite

Per contrastare il processo flogistico acuto in corso e limitarne la sintomatologia, la bartolinite prevede una cura di tipo farmacologico a base di antinfiammatori e analgesici. Al contempo, il medico può consigliare la detersione della zona infiammata, mattino e sera, con un sapone liquido germicida, specifico per le parti intime, fino al miglioramento dei sintomi.

Nel caso venga confermata la presenza di un'infezione, il medico può prescrivere degli antibiotici, sia da assumere per via orale, sia da applicare localmente per 7-10 giorni.

Chirurgia: quando è necessaria?

Se la bartolinite persiste nonostante le cure o si ripresenta 2-3 volte nel corso di un anno, occorre considerare un approccio chirurgico. In particolare, se l'infiammazione ricorrente provoca una grave sintomatologia o tende a dare facilmente origine a complicanze, viene indicata l'incisione superficiale, la marsupializzazione o l'asportazione delle ghiandole di Bartolini (bartolinectomia). Questi interventi sono seguiti da un breve periodo di terapia con un antibiotico locale e dall'eventuale ricostruzione della normale anatomia del labbro affetto. L'ideale è realizzare queste procedure nella fase post-acuta dell'infiammazione, cioè quando i segni di flogosi non sono più presenti.

IN CASO DI RECIDIVE:

consiste in una piccola incisione della ghiandola interessata dal processo patologico e nell'esteriorizzazione delle sue pareti; in pratica, i margini interni vengono suturati alla superficie della vulva per consentire lo svuotamento della ghiandola ed un drenaggio continuo, in modo che il liquido non possa più ristagnare all'interno. Questa procedura può richiedere l'anestesia generale. La bartolinectomia è una soluzione estrema adottata raramente per le bartoliniti persistenti con continua produzione di pus, che non possono essere trattate diversamente. L'intervento consiste nell'enucleazione completa delle ghiandole di Bartolini. Questa procedura viene eseguita in anestesia generale e comporta un maggior rischio di sanguinamento o complicazioni, come retrazioni cicatriziali con deformità della vulva.

Rimedi

Quando la bartolinite provoca sintomi lievi e sopportabili, è possibile effettuare degli impacchi caldo-umidi o dei semicupi locali. Quest'ultimi consistono in abluzioni locali, con l'immersione del bacino in acqua calda. I semicupi hanno un effetto calmante e può essere utile per diminuire la congestione della zona infiammata. I semicupi si effettuano in un recipiente di forma particolare; in alternativa, è possibile immergersi in una vasca da bagno, riempita di acqua per pochi centimetri.

Nel caso della bartolinite, i semicupi locali vanno effettuati 2-3 volte al giorno e, per essere utili, devono durare 10-15 minuti ciascuno. A volte, con questo trattamento, l'infiammazione scompare dopo 3-4 giorni. Qualora i semicupi fossero inefficaci, invece, è opportuno consultare il medico.